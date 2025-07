Freelander da Chery Jaguar Land Rover é avistado em testes na China

O primeiro SUV da nova marca Freelander foi flagrado em testes na cidade de Suzhou, na China. O protótipo, camuflado, rodava perto da fábrica da joint venture Chery Jaguar Land Rover (CJLR), que fica em Changshu, na mesma região. Melhor ainda, quem já dirigiu por ali sabe que as estradas da China são um verdadeiro laboratório para novas máquinas.

Esse modelo inaugura uma fase nova nessa parceria entre a Chery e a Jaguar Land Rover, que começou em 2012. A CJLR já produz diversos modelos, mas a ideia é mudar tudo até 2026 para focar em veículos elétricos e híbridos. Então, pode esperar uma revolução por lá!

### O Estilo do Novo Freelander

O design do Freelander é marcante — lembra um pouco o Range Rover Sport, com aquele capô alto e um perfil robusto. Embora pareça compacto, ele tem quase 5,1 metros de comprimento e oferece três fileiras de assentos, garantindo conforto para a família ou a turma toda durante os passeios de fim de semana.

As maçanetas retráteis são um detalhe que faz toda a diferença e adiciona um toque de modernidade, enquanto os retrovisores grandes e as rodas escuras são detalhes que chamam a atenção na estrada. E quem não gosta de um SUV com uma boa altura do solo, não é mesmo? Isso sempre ajuda em estradas mais esburacadas.

### Conectividade e Tecnologia

Internamente, o Freelander recebeu o nome de E0V e será baseado na plataforma modular E0X, desenvolvida pela Chery. Essa plataforma é super versátil e pode abrigar motores 100% elétricos ou híbridos, além de ter a opção de suspensão a ar. Isso é crucial para quem busca conforto e segurança, principalmente em longas viagens.

E por falar em tecnologia, o modelo promete incluir assistentes de condução de nível 2. Quem já enfrentou o trânsito infernal das grandes cidades sabe como isso pode facilitar a vida.

### O Cenário do Mercado

Essa nova empreitada acontece em um momento crucial para a Jaguar Land Rover. A marca enfrenta dificuldades, principalmente devido à necessidade de reestruturação e à mudança do foco para o mercado elétrico. Com as tarifas mais altas nos EUA e um mercado chinês em baixa, o lançamento do Freelander E0V, previsto para 2026, será um grande desafio.

Ele vai entrar em um dos segmentos mais competitivos do país, disputando com SUVs grandalhões e modernos, como o Yangwang U8 e até o recém-lançado Geely Galaxy M9. Então, as chances de sucesso vão depender muito da aceitação do público e da capacidade de entrega do que promete.

Essa mistura de tradição e inovação da Freelander promete agitar os amantes de SUVs. Afinal, quem não ama um carro que pode ser tanto imponete quanto confortável?