Peugeot apresenta Boxer 2026 com mais potência e recursos disponíveis

Peugeot acaba de lançar a linha 2026 do seu Boxer, um comercial leve que promete agradar tanto quem precisa de um modelo para transporte de carga quanto para levar passageiros. E a novidade vem recheada de mudanças no visual, na mecânica e, claro, nos equipamentos.

Logo de cara, você vai notar que a frente do Boxer ganhou um novo visual. A grade agora traz o logo atualizado da Peugeot, e o para-choque também passou por um upgrade. Os faróis contaram com luz de condução diurna, um toque de modernidade muito bem-vindo, mesmo que continuem usando lâmpadas halógenas. Ah, e os espelhos externos agora são maiores e mais aerodinâmicos, o que ajuda na questão de visibilidade e na eficiência do combustível.

Interior Reimaginado

Quando você entra no Boxer 2026, a primeira coisa que percebe é o quanto o painel foi atualizado. Agora, há mais espaço para colocar suas coisas, com novos porta-trecos e porta-copos, além de entradas USB-C. Um detalhe que faz toda a diferença é a nova iluminação no painel de instrumentos, que é branca em fundo preto, tornando tudo mais agradável à vista. A multimídia também foi aprimorada, com suporte para Android Auto e Apple Carplay sem fios, uma mão na roda para quem adora estar conectado.

E quem passa muito tempo no volante sabe como uma posição de dirigir confortável é essencial. Por isso, o volante e a manopla de câmbio foram atualizados. Os bancos têm uma nova espuma, aumentando a ergonomia. E para uma condução mais tranquila, todas as versões vêm com direção elétrica e sensor de estacionamento traseiro. Para as opções de transporte de passageiros, tem câmera de ré e monitor de ponto cego de série, ajudando ainda mais na segurança.

Equipamentos de Segurança

Quando o assunto é segurança, o Boxer 2026 não deixa a desejar. Você encontra de série itens como controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e monitoramento da pressão dos pneus. Para facilitar a carga e descarga, agora ele vem com portas que abrem até 270º, uma mão na roda em docas ou portos secos.

Novo Motor

Na parte mecânica, novidade também. O motor é um 2.2 turbodiesel com coletor de admissão variável e turbina de geometria variável. E embora a potência tenha se mantido em 140 cv, o torque subiu de 34,7 kgfm para 35,7 kgfm. Isso significa que o Boxer é capaz de oferecer um desempenho superior. A fabricante diz que agora o consumo urbano é de 10,8 km/l e na estrada, 10,4 km/l, uma melhoria bastante significativa. O câmbio continua mecânico com seis marchas, e ainda não há previsão de uma versão automática.

Dimensões e Versões

A Peugeot optou por trazer o Boxer 2026 sempre na configuração L3H2, com as seguintes dimensões: 5.998 mm de comprimento, 4.035 mm de entre-eixos, 2.524 mm de altura e 2.100 mm de largura. Isso facilita a escolha para quem precisa de um modelo específico.

Nas versões de carga, temos a Cargo e a Furgão, ambas com capacidade de 13 metros cúbicos na área de carga. A Cargo pode ser dirigidas com a habilitação B, enquanto a Furgão exige CNH C devido ao seu peso bruto total. Para o transporte de pessoas, há a opção Minibus Comfort, que leva até 17 passageiros, e a Minibus Luxo para 15, com menos aperto nos assentos.

Conectividade e Serviços

A Peugeot também está pensando na comodidade do usuário, oferecendo um ecossistema de serviços conectados através do MyPeugeot Pro. Com esse sistema, você pode monitorar sua frota e agendar manutenções online. Um recurso legal, não é mesmo?

Preços

Para quem está curioso sobre os preços, aqui vai uma palhinha:

Cargo: R$ 260.473

Furgão: R$ 266.941

Minibus Comfort (17+1): R$ 319.592

Minibus Luxo (15+1): R$ 327.242

Esses valores são referentes ao que a Peugeot chama de "Valores Small Business", uma abordagem prática para quem vai utilizar o veículo de forma comercial. Com tudo isso, o Boxer 2026 chega para atender uma ampla gama de necessidades, seja para o dia a dia de trabalho ou viagens com a família.