BYD inicia pré-venda do SUV de luxo Yangwang U8L

A marca Yangwang, que é um braço de luxo da BYD, começou a pré-venda do novíssimo SUV U8L na China. Para quem não sabe, o U8L é a versão mais robusta e chique do modelo U8, que já deu as caras primeiro no Salão do Automóvel de Xangai, lá em abril.

Nesse primeiro momento, a Yangwang está disponibilizando apenas a edição Dingshi, com um preço que parte de 1,3 milhão de yuans, algo em torno de 180 mil dólares. Se você quiser garantir o seu, precisará desembolsar 20 mil yuans como sinal. Ah, e tem um bônus: ao reservar, o comprador ganha 30 mil yuans para gastar em acessórios. É um incentivo e tanto!

Falando do U8L, ele é bem maior que o U8 tradicional. Com 5,40 m de comprimento e 2,04 m de largura, ele oferece muito mais conforto e espaço. O entre-eixos é de 3,25 m, uns 20 cm a mais do que o modelo menor. Um detalhe curioso é que o logotipo da frente é banhado a ouro 24 quilates — sofisticado, né? Além disso, ele acomoda até seis pessoas e usa uma plataforma elétrica impressionante, a e4 da BYD, com quatro motores gerando mais de 1.000 cavalos de potência. Imagina a aceleração disso na estrada!

Para quem adora tecnologia, o U8L vem equipado com o sistema DiSus-P, que garante uma suspensão que proporciona mais estabilidade e conforto, principalmente em estradas irregulares. Sabe aquela sensação de deslizar pela estrada? É isso que esse tipo de tecnologia promete.

E não para por aí! O portfólio da Yangwang também inclui outros modelos de respeito, como o superesportivo U9 e o sedã elétrico U7. O mercado está voraz por SUVs, e a Yangwang está fazendo sua parte para ser notada a cada dia.

A venda do U8L acontece num cenário em que a marca, apesar de nova, está tentando conquistar seu espaço. Em junho, eles venderam 205 unidades, o que representa um crescimento interessante de quase 50% em relação ao mês anterior, embora tenha caído em relação ao ano passado.

Ainda não tem uma data definida para o começo das entregas do U8L, mas essa pré-venda mostra que a BYD está mesmo disposta a brigar no segmento de luxo na China. Se você curte novidades do mundo automotivo, fica de olho nas movimentações dessa marca!