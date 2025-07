Cidade no Paraná é destaque por notícia falsa sobre praia de nudismo

Em 2022, uma notícia falsa circulou em grupos de WhatsApp e em sites locais, afirmando que São Jorge D’Oeste, uma cidade no interior do Paraná, teria a primeira praia de nudismo do estado. As autoridades rapidamente negaram a informação, o que gerou risadas entre os moradores e internautas. Apesar da mentira, São Jorge D’Oeste tem muitos atrativos para quem busca contatar com a natureza e momentos de lazer.

Localizada às margens do Lago de Salto Caxias, a cidade é um refúgio para os amantes da natureza. Os visitantes podem explorar trilhas ecológicas, desfrutar de áreas de lazer e aproveitar a hospitalidade típica das pequenas cidades. A prefeitura tem feito investimentos no turismo, buscando desenvolver a economia local e posicionar o município como um destino atrativo no Sudoeste paranaense.

Origem da Fake News

A história da suposta praia de nudismo começou como uma brincadeira, mas rapidamente ganhou dimensão e se espalhou. Alguns moradores ainda riem do episódio e notam que essa fama inesperada ajudou a promover a cidade. Embora a praia nunca tenha existido, São Jorge D’Oeste continua a ser um local de tranquilidade, com belas paisagens e opções de turismo voltadas para a comunidade.

Atrações na Cidade

Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Parque Turístico Ambiental Padre Aldacir Zanela, que combina natureza, lazer e espiritualidade. No parque, há trilhas, mirantes e espaços destinados à contemplação, além do Cristo de São Jorge, que se tornou um dos símbolos mais conhecidos do município.

Outro atrativo importante é a Represa de Salto Caxias, com suas margens largas e águas calmas, perfeita para passeios de barco, esportes aquáticos e pesca. Ao redor do lago, algumas propriedades rurais oferecem experiências de turismo rural, com pratos típicos e atividades do campo.

Além disso, a cidade promove eventos religiosos, culturais e comunitários durante o ano, reforçando seu caráter acolhedor e familiar. Com seu ambiente tranquilo e o clima do interior, São Jorge D’Oeste se apresenta como um destino ideal para quem deseja escapar da agitação das grandes cidades e aproveitar a paz do campo.