Toyota retoma produção na Argentina após paralisação

A Toyota voltou à ativa na sua fábrica de Zárate, na Argentina, no último dia 30 de julho, após um período mais longo de pausa técnica do que o usual. Normalmente, a montadora faz uma parada de três semanas anualmente para férias e manutenção. Mas em 2025, esse intervalo foi estendido por mais duas semanas, focando em melhorias na estrutura e na automação da planta.

Durante esse período de inatividade, alguns rumores começaram a surgir sobre cortes e reduções salariais de funcionários. O presidente da Toyota Argentina, Gustavo Salinas, veio a público para desmentir essas informações durante uma coletiva de imprensa.

Mudanças e Atualizações na Fábrica

Essa parada serviu para a Toyota inspecionar cada canto da fábrica. Foram realizadas obras nas ruas, drenos, cantinas e estacionamentos. Internamente, a empresa trocou robôs na área de Prensa, reconfigurou células na Solda, atualizou sistemas na Pintura e instalou robôs colaborativos na Montagem. Para você que já ficou preso no trânsito, dá pra imaginar como esse cuidado com a manutenção é importante para garantir que tudo funcione perfeitamente, evitando paradas inesperadas e transtornos.

O gerente da fábrica, Sebastián Bonica, enfatizou a necessidade de ter tudo em ordem, já que operar em três turnos exige atenção constante. Ele mencionou que "é essencial que todos os equipamentos estejam em boas condições para garantir a segurança e eficiência".

Se você costuma pegar a estrada no fim de semana, já sabe como um carro confiável pode fazer toda a diferença, certo? Durante essa pausa, a Toyota encontrou até uma rachadura em moldes de para-choque, algo que poderia causar uma parada de emergência. Essas paradas planejadas são realmente uma ótima oportunidade para detectar e corrigir problemas antes que eles se tornem sérios.

Produção e Exportação

Para compensar o tempo parado, a fábrica efetuará jornadas extras aos sábados até o fim do ano. A meta é fabricar 175.000 unidades de Hilux e SW4 em 2025, sendo que 80% dessa produção vai para exportação, principalmente para o Brasil. É interessante notar que aqui no Brasil, nós somos os principais importadores da Hilux, do SUV SW4 e, em breve, da van Hiace.

A Chegada da Hiace ao Brasil

Falando na Hiace, ela já foi confirmada e começará a ser enviada para o Brasil no segundo semestre de 2025. A expectativa é que a primeira versão, a Commuter, que é voltada ao transporte de passageiros, chegue primeiro. Depois, a versão Van, pensada para carga, também vai fazer parte do portfólio.

Essa van já está em produção na Argentina desde 2024, com um motor que todo entusiasta de carros gostaria de ver: um turbodiesel 2.8 com 163 cv. O câmbio é automático de seis marchas, com tração traseira e controle eletrônico de tração, um combo e tanto para quem gosta de dirigir.

Agora, imaginando o futuro, mal podemos esperar pelas novidades dessa parceria entre Brasil e Argentina, certo? É sempre bom ver as montadoras investindo e trazendo tecnologia que dá aquele impulso extra nas nossas jornadas diárias!