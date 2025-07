XPeng anuncia lançamento do P7 na China para agosto

O novo sedã elétrico da XPeng, o P7, está chegando com tudo! A apresentação oficial está marcada para 6 de agosto de 2025, e promete surpreender. Com um design ousado que lembra o estilo cyberpunk, ele promete não só beleza, mas também tecnologia de ponta e um desempenho de deixar qualquer entusiasta apaixonado.

Vamos começar pela parte externa. O P7 agora tem uma frente bem marcante, com uma faixa de LED que atravessa toda a largura do carro. O designer francês Rafik Ferrag traz um toque moderno e arrojado. O visual é complementado com maçanetas embutidas, janelas sem moldura e um spoiler traseiro que se ajusta automaticamente. Fala sério, quem não gostaria de dirigir uma máquina dessas?

Por dentro, o espaço é de impressionar. Com 5,01 metros de comprimento, 1,97 m de largura e 1,42 m de altura, o P7 parece ser mais do que um simples carro, mas um verdadeiro refúgio sobre rodas. O volante de base reta e os bancos esportivos integrados dão um ar esportivo ao ambiente. Além disso, uma tela flutuante no centro do painel serve como central de comando.

E quem não aprecia um carregador sem fio? No P7, você pode carregar dois celulares simultaneamente no console. E não para por aí: o sistema de assistência ao motorista usa inteligência artificial e visão computacional, permitindo até uma condução semi-autônoma. Se você já pegou um trânsito insuportável, sabe como isso pode facilitar a vida.

Agora, vamos falar sobre o motor. O novo P7 oferecerá opções com um ou dois motores. O modelo com um motor solta impressionantes 367 cv. Já a versão com dois motores, com trações em todas as rodas, combina 224 cv na frente e 367 cv atrás. Para os amantes de autonomia, a bateria tem até 820 km de distância com o padrão chinês.

E para quem quer um toque extra de exclusividade, há a opção de portas em estilo tesoura e rodas com pinças laranjas. E quanto ao preço? O valor inicial deve ficar em torno de 200 mil yuans, que equivale a cerca de 28 mil dólares. Alguns modelos podem chegar a 300 mil yuans, dependendo das opções escolhidas.

O P7 é uma evolução do modelo original lançado em 2020. Com todas essas novidades, a XPeng espera conquistar ainda mais corações e mentes, utilizando a mesma plataforma que deu vida ao SUV G9. Assim, enquanto você sonha com a nova máquina, a XPeng vai iniciando a produção local do MPV X9 na Indonésia. Já pensou nisso?