Encontro com fundador da EBANX em PG para empreendedores

Encontro com André Boaventura em Ponta Grossa

A Prefeitura de Ponta Grossa, em parceria com o Sebrae, realizará um evento especial no dia 14 de agosto, às 19h, com a presença de André Boaventura, ex-CEO e cofundador da EBANX, uma das primeiras startups brasileiras a se tornar unicórnio. O encontro ocorrerá no Estação Hub, localizado na Rua Benjamin Constant, no centro da cidade. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário online.

André Boaventura, que nasceu em Ponta Grossa e é formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), foi responsável pela expansão da fintech EBANX na América Latina. Neste evento, ele compartilhará sua vasta experiência sobre captação de recursos e o crescimento estratégico de negócios. Os empreendedores locais terão a oportunidade de aprender com quem se destacou em um dos principais casos de inovação no país.

A presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento, Tônia Mansani, destacou a importância do evento, afirmando que essa iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer o ecossistema de inovação e apoiar o empreendedorismo na região. Segundo ela, receber André Boaventura é uma forma de conectar a cidade às tendências mais atuais do mundo da inovação.

Thaise Amaral, consultora do Sebrae PR, acrescentou que o encontro é vital para muitos empreendedores. A captação de recursos é um desafio comum enfrentado por startups e pequenos negócios inovadores. Muitos dos que têm soluções criativas esbarram na dificuldade de saber quando e como buscar investimentos. Assim, o bate-papo com Boaventura será uma oportunidade valiosa para aprender diretamente sobre como preparar sua empresa para atrair investidores e crescer de forma estruturada.