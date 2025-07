BMW realiza recall de 136 veículos elétricos nos EUA

Menos de um mês após chamar 70 mil carros elétricos para um recall por conta de uma falha no software, a BMW já está lidando com uma nova situação nos Estados Unidos. Desta vez, o problema está nas baterias e afeta 136 unidades de seus modelos.

O ponto crítico dessa história? Um erro na montagem dos módulos das células de bateria. Parece que, durante a produção, a pressão aplicada pode não ter sido a ideal. E isso, a longo prazo, pode comprometer a estrutura dos módulos, especialmente após várias recargas, como quando você recarrega o celular muitas vezes e ele fica mais lento.

O que isso significa na prática? Se o módulo ficar fraco ou romper, o sistema de alta voltagem pode desligar de forma inesperada. Imagine estar dirigindo e, do nada, perder toda a potência do carro. Para completar, ainda existe o risco de incêndio. Ninguém quer isso, certo?

Modelos Afetados

Os modelos que precisam de atenção são os seguintes:

BMW iX (2022 a 2025) fabricados entre novembro de 2021 e fevereiro de 2024.

(2022 a 2025) fabricados entre novembro de 2021 e fevereiro de 2024. BMW i7 (2023 e 2024) que saíram entre junho e julho de 2023.

(2023 e 2024) que saíram entre junho e julho de 2023. BMW i4 (2022 e 2023) produzidos de junho de 2022 a maio de 2023.

A BMW decidiu agir antes que qualquer problema mais sério apareça, algo que poderia acontecer até o final de 2026. Isso mostra que a fabricante está preocupada com a segurança de quem dirige seus carros.

Avisos e Conserto

Os donos dessas unidades afetadas começarão a receber cartas avisando sobre o recall a partir do dia 5 de setembro. As concessionárias estão prontas para substituir os módulos de bateria sem custo. É aquele tipo de situação em que vale a pena parar na autorizada, para garantir que seu carro esteja em dia e seguro.

E não é só a BMW enfrentando esses desafios. Outras marcas, como a Lamborghini, também estão lidando com recalls. A indústria automotiva está sempre em transformação e, com isso, tem que lidar com questões de segurança e qualidade.

A BMW, com essa atitude preventiva, espera evitar problemas mais sérios no futuro, garantindo a segurança dos motoristas de seus modelos elétricos. Afinal, quem não gostaria de estar tranquilo, sabendo que a tecnologia por trás do seu carro está segura e eficiente?