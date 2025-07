Carros mais vendidos até 29 de julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 29 de julho, a Fiat Strada continua sendo a campeã de vendas aqui no Brasil. Neste mês, foram 11.626 unidades emplacadas, uma alta de 11% em relação a junho. No total do ano, a picape já soma 74.323 carros vendidos. Para quem está de olho, os preços vão de R$ 111.900 a R$ 146.990.

Mas não dá para esquecer do Volkswagen Polo, que subiu para a segunda posição. Ele não ficou muito atrás, com 11.451 unidades vendidas, um aumento de 9%. Um detalhe interessante é que o Polo está sendo beneficiado pelo programa “Carro Sustentável”, que isenta o IPI. O preço inicial dele começa em R$ 84.445.

Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross brilhou em julho e liderou a categoria, com 8.254 unidades vendidas, superando o Hyundai Creta. O Creta também se destacou ao crescer 14% comparado ao mês anterior, fechando julho com 6.804 emplacamentos e garantindo a quarta posição no ranking. O T-Cross tem cinco versões à venda aqui, com os preços variando de R$ 119.990 a R$ 188.990.

Na sequência, temos o Fiat Argo, que ficou em terceiro lugar com 8.438 unidades, e o Fiat Mobi surpreendeu ao saltar da 19ª para a sexta posição, totalizando 6.735 vendas. O Chevrolet Onix não ficou atrás e conquistou a sétima posição, com 6.729 carros vendidos.

Logo atrás na lista aparece o Toyota Corolla Cross, que lançou recentemente uma versão XR voltada para o público PcD, emplacando 5.961 unidades. O Nissan Kicks aparece na sequência, com 5.667 vendas, e entre as picapes médias, a Toyota Hilux mantém a liderança com 4.913 unidades injetadas no mercado.

Se falarmos dos sedãs, o Volkswagen Virtus se destacou, vendendo 3.492 unidades, superando o Toyota Corolla, que ficou com 2.817 emplacamentos. E olha que o GWM Haval H6 já começa a dar os seus primeiros passos no ranking, registrando 2.806 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 11.626 2 Volkswagen Polo 11.451 3 Fiat Argo 8.438 4 Volkswagen T-Cross 8.254 5 Hyundai Creta 6.804 6 Fiat Mobi 6.735 7 Chevrolet Onix 6.729 8 Toyota Corolla Cross 5.961 9 Nissan Kicks 5.667 10 Fiat Fastback 5.394 11 Volkswagen Saveiro 5.348 12 Chevrolet Tracker 5.279 13 Volkswagen Nivus 5.048 14 Toyota Hilux 4.913 15 Hyundai HB20 4.796 16 Fiat Pulse 4.254 17 Jeep Compass 4.151 18 Fiat Toro 3.611 19 Honda HR-V 3.504 20 Volkswagen Virtus 3.492 21 Caoa Chery Tiggo 7 3.268 22 Jeep Renegade 3.135 23 Toyota Corolla 2.817 24 GWM Haval H6 2.806 25 Ford Ranger 2.747 26 Chevrolet S10 2.335

Fica a dica: sempre bom ter as informações atualizadas na ponta da língua, principalmente se você está pensando em trocar de carro ou só quer acompanhar as novidades do mercado!