Exeed Exlantix E05 é lançado em Munique como SUV familiar

O novo SUV Exeed Exlantix E05 está dando o que falar! A marca premium da Chery mostrou as primeiras imagens do modelo no fim de julho, e a expectativa é que ele seja lançado oficialmente no Salão de Munique em setembro. A proposta? Atender famílias que buscam um veículo moderno e cheio de tecnologia.

Design Imponente

Já começando pela dianteira fechada, o Exlantix E05 tem um visual que chama atenção. Os faróis em dois andares estão super estilosos, ao lado de uma grade trapezoidal na parte inferior que dá um toque sofisticado. O acabamento cromado no para-choque também não passa despercebido. E detalhe: no teto, um sensor LIDAR se destaca, ajudando nas assistências ao motorista — quem já teve aquele estresse em engarrafamento sabe como esses sistemas podem facilitar a vida.

Tecnologia de Ponta

Embora o interior ainda esteja sob sigilo, uma coisa é certa: tecnologia é o que não falta! O E05 é equipado com o sistema HSD (Horizon Super Drive). Muita gente por aí pode não saber, mas ele faz uso de 12 radares e um chip esperto da Horizon Robotics. O resultado? Condução semiautônoma de nível 2, disponível em três pacotes: HSD 300, 600 e 1200. Esse último é excelente para quem pega rodovias e áreas urbanas com frequência.

E não é só isso! O SUV também traz a plataforma Falcon de direção assistida, que promete uma experiência de volante super desejada. O nível mais avançado, o Falcon 900, chega perto da autonomia de nível 3. Imagine dirigir sem estresse e com mais segurança nas estradas.

Estilo e Conforto

Quando você olha para o lado do SUV, as linhas fluidas e o teto que desce suavemente a partir da coluna central fazem ele parecer imponente e elegante. Atrás, as lanternas ligadas por uma barra iluminada e o spoiler no teto trazem um design mais discreto e sofisticado. Para completar, você encontrará opções de rodas de 18, 19 e 20 polegadas, além de um teto solar panorâmico e racks de teto. Perfeito para quem adora uma aventura de fim de semana!

Dimensões e Performance

O Exlantix E05 não é pequeno, não! Com 4,78 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,72 m de altura, ele se compara ao Volkswagen Tayron. O entre-eixos de 2,80 m garante espaço generoso dentro — ideal para aquela viagem em família! O peso é de 2.065 kg, então é bom estar preparado.

No que diz respeito ao motor, a combinação é bem interessante. Ele traz um motor 1.5 turbo a gasolina que, na verdade, atua como gerador de energia para uma bateria de 32,7 kWh. Isso garante cerca de 165 km de autonomia no modo elétrico. Sem dúvida, uma ótima opção para quem busca eficiência e tecnologia.

Enquanto outros fabricantes também investem em SUVs elétricos, como a Aito com o M8, a Chery vem forte com esse lançamento. E o melhor, detalhes sobre o motor elétrico e o design interno ainda estão por vir. Para os amantes de carro, cada nova informação é como um combustível extra na expectativa de ver esse modelo nas ruas!