Nissan Rogue 2026 é lançado nos EUA com versão Dark Armor

O Nissan Rogue 2026 chegou com algumas surpresas, e a mais impactante delas é a nova versão Dark Armor. Com um visual agressivo, essa edição traz detalhes em preto brilhante, como as capas dos espelhos, a grade frontal, os emblemas e rodas de 19 polegadas. Se você curte um estilo mais ousado, essa pode ser a escolha perfeita, especialmente com os trilhos de teto em preto acetinado, que seguem a tendência do blackout.

A versão Dark Armor se baseia no modelo SV e vem com um pacote de equipamentos que vão deixar a experiência de dirigir ainda melhor. Imagine só, volante e bancos dianteiros aquecidos, teto solar panorâmico e um monitor inteligente que oferece visão em alta definição ao redor do carro. Isso é mais do que um simples dia a dia ao volante; é conforto e tecnologia na medida certa. E se o frio castiga na sua região, a versão SV também tem um kit especial que inclui esses aquecedores, ótimo para aqueles dias gelados.

A boa notícia é que todos os modelos Rogue vêm com um motor 1.5 litro turbo, que entrega respeitáveis 201 cv e 305 Nm de torque, combinado com a transmissão automática Xtronic. Esse conjunto garante eficiência no consumo de combustível, com até 29 mpg na cidade e 36 mpg na estrada. Para nós, que estamos sempre atrás do volante, isso significa mais quilômetros com menos paradas no posto de gasolina, uma mão na roda!

Se você busca performance, a versão top de linha, o Rogue Platinum, agora é oferecida somente com tração nas quatro rodas. Isso não só melhora o desempenho em estradas difíceis, mas também traz mais segurança para dirigir em condições adversas. Sempre bom contar com um carro que te dá mais confiança na estrada, né?

Os preços para o Rogue 2026 começam em US$ 28.790 para o modelo de entrada com tração dianteira e sobem conforme os acabamentos. O modelo Rock Creek, que poderia ser uma opção mais em conta, acabou tendo um pequeno aumento de preço, agora estipulado em US$ 33.690. E, embora o preço do modelo Dark Armor ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que ele fique entre as versões SV e SL, com equipamentos exclusivos que vão deixar o visual ainda mais diferenciado.

Lembre-se, todos esses valores não incluem a taxa de destino, que é de US$ 1.390 para qualquer modelo. E para quem também curte novidades, a Volkswagen começou a exportar o Tera para a América Latina, algo que promete agitar o mercado.

Realmente, o Nissan Rogue 2026 chega para agradar quem é apaixonado por dirigir, oferecendo estilo, conforto e tecnologia.