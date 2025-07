Jay Leno ganha 12ª unidade do Ford Mustang GTD

Jay Leno, o famoso apresentador e colecionador de carros, acaba de adicionar um verdadeiro ícone à sua coleção: um Ford Mustang GTD novinho em folha. E para deixar o momento ainda mais especial, a entrega foi feita pessoalmente pelo CEO da Ford, Jim Farley. O carro que Leno recebeu é a 12ª unidade produzida, uma coincidência que combina perfeitamente com o número de chassi de seus dois Ford GTs.

Durante a visita, Farley compartilhou algumas curiosidades sobre a jornada do Mustang GTD. O projeto, que levou dez anos para sair do papel, foi uma resposta às novas regras que abriram espaço para a Ford competir em Le Mans com um Mustang de altíssima performance. Imagine só o quanto isso agita o coração de um entusiasta!

Detalhes do Performance Package

O Mustang que Leno ganhou vem equipado com o Performance Package, desenvolvido especialmente para pista. Esse pacote inclui várias melhorias, como canards, flaps na parte inferior da carroceria e um sistema de redução de arrasto. O para-choque dianteiro é exclusivo, e o splitter foi ampliado. Para não falar de rodas de magnésio de 20 polegadas, que além de elegantes, ajudam a reduzir o peso. Algumas peças de isolamento acústico foram retiradas, focando total desempenho — mas, sinceramente, quem dirige um carro desses está mais preocupado com a adrenalina do que com o silêncio, certo?

Um feito histórico

Farley explicou que todas essas mudanças permitiram ao Mustang GTD conquistar um marco histórico. Ele foi o primeiro carro americano a completar uma volta no circuito de Nürburgring em menos de sete minutos, com um tempo impressionante de 6:57.685, pilotado pelo experiente Dirk Müller. Isso mostra que a Ford realmente se dedicou a fazer algo extraordinário.

Primeiras impressões de Leno

Após a entrega, Leno não conseguiu conter sua empolgação e elogiou a dirigibilidade e a agilidade do Mustang GTD. Ele fez uma observação bem humorada, dizendo que quem tentar explorar todos os limites desse carro nas ruas pode acabar em apuros – liberdade é importante, mas é bom saber até onde podemos ir!

Quanto ao preço do carro, que foi criticado por alguns, Leno defendeu dizendo que o que realmente importa é o que o veículo entrega. E convenhamos, não é todo dia que vemos um carro tão inovador quebrando recordes em Nürburgring.

O coração do Mustang GTD

Sob o capô do Mustang GTD, temos um motor V8 5.2 supercharged que entrega nada menos que 815 cv e 899 Nm de torque. Ele se conecta a um câmbio de dupla embreagem com oito marchas, permitindo que o carro atinja uma velocidade máxima de 325 km/h. É a receita perfeita para quem busca emoção nas pistas, e outras marcas como a Lamborghini também estão na corrida para surpreender os fãs com seus novos lançamentos.

Com tanta tecnologia e potência, é fácil entender porque o Mustang GTD é um sonho para qualquer apaixonado por carros!