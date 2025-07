Toyota Yaris Cross chega ao Brasil em outubro com três versões

A Toyota está com tudo e vai lançar o Yaris Cross no Brasil! Essa novidade deve chegar em novembro e promete movimentar o mercado de SUVs, bem disputado entre modelos como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. E para os fãs de carros, uma boa notícia: o Yaris Cross também vai marcar presença no Salão do Automóvel de São Paulo e vai desembarcar na Argentina ao mesmo tempo.

Aqui no Brasil, o Yaris Cross será oferecido em três versões: XS, XLS e XLS Hybrid. Mesmo na opção mais básica, o carro vem recheado de tecnologia e segurança. Anote aí: seis airbags, controles de estabilidade e tração, uma central multimídia conectada, câmera de ré, rodas de 17 polegadas e até alerta de colisão com frenagem automática. Isso é o que chamamos de cuidar bem dos ocupantes!

Versões e Equipamentos

Na versão intermediária, as coisas ficam ainda melhores. Você terá bancos de couro com ajuste elétrico, ar-condicionado digital, piloto automático adaptativo, rodas de 18 polegadas e carregador de celular por indução. Já na versão híbrida mais completa, o carro vem com câmeras 360°, teto solar panorâmico, tampa elétrica do porta-malas e um sistema start-stop que ajuda a economizar combustível nas paradas ou em congestionamentos.

Motorização

E falando de motorizações, o Yaris Cross traz boas novidades. Nas versões XS e XLS, vem equipado com um motor 1.5 flex, que agora está mais eficiente, entregando até 110 cv e um câmbio automático CVT bem suave. A versão híbrida combina um motor 1.5 do tipo ciclo Atkinson com um motor elétrico, somando 115 cv e um consumo bem econômico — ótimo para o dia a dia em cidade!

Dimensões e Espaço Interno

Em termos de dimensões, o SUV mede 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura e quase 1,62 m de altura, com um entre-eixos de 2,62 m. Isso garante um ótimo espaço interno e um porta-malas de 471 litros, um dos maiores da categoria. E, sim, mesmo na versão híbrida, o espaço no porta-malas não decepciona — perfeito para quem precisa de espaço extra para as malas em viagens.

Investimento e Confiabilidade

A Toyota está investindo pesado nessa novidade, com um pacote de R$ 1,63 bilhão para modernizar as fábricas de Sorocaba e Porto Feliz, onde o Yaris será montado e os motores produzidos, respectivamente. O Yaris Cross vem para substituir o Yaris hatch e sedã, saindo de linha em 2024, e passa a ser a estrela da marca nessa faixa abaixo do Corolla Cross.

Garantia e Conectividade

Ele chega com tudo para agradar os motoristas brasileiros, incluindo um sistema de garantia que pode chegar a dez anos, desde que as revisões sejam feitas em concessionárias autorizadas. E não para por aí! A Toyota também promete pacotes de conectividade com informações de trânsito em tempo real e serviços de assistência veicular.

Preço e Expectativa

Embora ainda não saibamos os preços exatos, a expectativas giram em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Com produção local e um bom posicionamento, o Yaris Cross promete ser um dos lançamentos que vai agitar o mercado de SUVs compactos em 2025.