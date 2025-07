BYD Song Pro tem desconto e custa menos que Creta

O BYD Song Pro 2026 chegou ao Brasil trazendo algumas novidades bem legais, embora visualmente e mecanicamente siga a mesma linha dos modelos anteriores. Agora, a marca oferece uma opção de pintura preta para o SUV, o que pode ser um charme a mais na hora de escolher a cor.

A grande atualização dessa versão está no pacote de assistências à condução (ADAS) de nível 2. Isso significa que o modelo está mais preparado para ajudar o motorista. Agora, ele conta com piloto automático adaptativo, limitador de velocidade, leitura de placas, alerta de ponto cego, e até um assistente que ajuda a manter o carro na faixa. Sem contar no aviso de colisão frontal e auxílio em cruzamentos, que podem te salvar em situações complicadas no trânsito. Quem já pegou um congestionamento infinito sabe bem como essas assistências podem facilitar a vida!

Condições Especiais para Pessoas com Deficiência (PcD)

Em julho, o Showroom do BYD está cheio de condições especiais para pessoas com deficiência. Isso é fantástico, já que elas têm direito à isenção de impostos na compra de veículos novos. Para quem vai de Song Pro GL, que custa originalmente R$ 189.990, o preço para esse público cai para R$ 170.991, um baita desconto de R$ 18.999. Já a versão GS, um pouquinho mais parruda e que normalmente está na faixa dos R$ 199.990, também vale a pena: sai por R$ 189.990 para os clientes PcD.

Fazendo uma comparação bem na sua frente, o Hyundai Creta também é um SUV compacto, com preços que vão de R$ 151.290 a R$ 199.590. Mas se você olhar para o BYD Song Pro, ele é mais barato que três das versões do Creta se considerando a oferta para PcD.

Infraestrutura nas Concessionárias

As concessionárias do BYD pelo Brasil estão preparadas e de braços abertos para esclarecer todas as mesmices sobre como funciona a compra com isenção. Eles explicam sobre os documentos necessários, condições médicas que garantem o benefício, além dos prazos que envolvem a emissão da nota fiscal e formas de pagamento. Um alívio saber que quem está comprando não precisa sair perdido nessa burocracia!

Equipamentos e Conforto

Falando em equipamento, o Song Pro GS 2026 vem recheado! Tem seis airbags para segurança, um sistema NFC que dispensa a chave tradicional (muito prático!), ar-condicionado digital de duas zonas e até comandos por voz. A central multimídia de 12,8 polegadas é um show à parte, permitindo que você faça atualizações também por voz. E se você é do tipo que ama conforto, vai curtir o banco do motorista com ajuste elétrico, câmeras 360º para ajudar a estacionar e um porta-malas com abertura e fechamento automáticos. Imagina a praticidade de entrar com as mãos cheias de compras!

Performance Atraente

Na parte mecânica, ele traz um motor 1.5 a gasolina junto de um elétrico. Juntos, eles entregam 197 cv e 30,5 kgfm de torque, fazendo o carro acelerar de 0 a 100 km/h em só 7,9 segundos. Para os amantes de velocidade, isso é bastante satisfatório! A versão mais completa usa uma bateria de íons de lítio de 18,3 kWh, que garante uma autonomia elétrica de até 62 km. Apesar de uma leve redução em relação ao modelo anterior, ainda é uma boa opção.

Na versão de entrada, a bateria é menor, com 12,9 kWh, reduzindo a autonomia de 49 para 39 km. Nessa configuração, a aceleração de 0 a 100 km/h leva 8,3 segundos. E para carregar tudo isso, o híbrido aceita potência de até 6,6 kW. Um detalhe que, para quem gosta de fazer viagens mais longas, pode fazer toda a diferença.

Preços e Comparação

Modelo Preço de Tabela Preço para PcD Descontos Song Pro GL R$ 189.990,00 R$ 170.991,00 R$ 18.999,00 Song Pro GS R$ 199.990,00 R$ 189.990,00 R$ 10.000,00

Com tudo isso, fica claro que o BYD Song Pro 2026 tem suas qualidades, especialmente para quem busca tecnologia e conforto em um SUV a preços acessíveis, principalmente no cenário das isenções para PcD.