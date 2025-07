Renault Kwid Intense com desconto de R$ 22.995 para PcD

O Renault Kwid Intense está com uma oferta imperdível para o público PcD durante todo o mês de julho. Essa campanha de vendas diretas da Renault garante isenção total de IPI e um desconto considerável no ICMS. Se você está pensando em trocar de carro, essa é a hora!

Para a versão Intense 1.0 manual, o preço de tabela é de R$ 84.590. Mas, para quem se encaixa nas condições do programa PcD, o valor despenca para R$ 61.595. Isso representa uma redução de quase R$ 23 mil! Uma oportunidade e tanto, não é mesmo? Vale lembrar que os preços podem mudar conforme o estado, então sempre bom verificar.

O que é preciso para aproveitar a oferta?

Se você se enquadra no perfil, é só apresentar um laudo médico que comprove a deficiência, emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento deve especificar o tipo de veículo e as adaptações necessárias. Nas concessionárias Renault, você encontra mais informações sobre quais condições se qualificam, além de toda a documentação exigida e as opções de pagamento disponíveis. É sempre bom tirar todas as dúvidas antes de fechar negócio.

Performance e conforto

Agora, vamos ao que interessa: sob o capô, o Kwid Intense conta com um motor 1.0, que entrega até 71 cv a 5.500 rpm e poderosos 10 kgf.m de torque a 4.250 rpm, tudo isso acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. É um carro compacto, com 3,68 m de comprimento e um entre-eixos de 2,42 m, perfeito para as ruas e avenidas do Brasil. E quem não aprecia um porta-malas de 290 litros? Um dos maiores da categoria, sem dúvida.

Tecnologia a bordo

O Kwid Intense não decepciona quando se fala de tecnologia. Ele está equipado com a central multimídia Media Evolution, que suporta Android Auto e Apple CarPlay. Tem também ar-condicionado, direção elétrica, retrovisores com ajuste elétrico e uma série de itens de segurança, como dois airbags frontais e sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS).

As luzes diurnas em LED (DRL) e o sistema Stop&Start são ótimos para economizar combustível, especialmente se você enfrenta muito trânsito na cidade. Um detalhe que muitos motoristas apreciam: o travamento automático das portas a 6 km/h é um recurso prático e seguro.

A ficha técnica

Aqui vai uma tabela para você conferir os preços:

Versões Preço de tabela Preço para PcD Descontos Intense 1.0 MT R$ 84.590,00 R$ 61.595,00 R$ 22.995,00

Sem dúvida, essa é uma chance de deixar o seu dia a dia mais prático e confortável ao volante. O Kwid não é apenas um carro, é uma excelente opção para quem busca mobilidade com economia e estilo.