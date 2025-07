Renault oferece desconto de R$ 28.183 no Kardian Première para PcD

O Renault Kardian Première Edition é o carro que está chamando a atenção de quem ama SUV. Com um porta-malas que impressiona, são 410 litros de capacidade, que podem crescer para 1.304 litros se você rebater os bancos traseiros. É perfeito para levar tudo que você precisa, seja numa viagem ou nas rotinas do dia a dia.

E tem mais: quem está pensando em um carro novo e se encaixa nas regras de isenção de impostos para pessoas com deficiência (PcD) pode tirar proveito de um baita desconto. O futuro proprietário pode economizar R$ 28.183,00! Isso tudo porque o preço original é de R$ 146.990, mas para o público PcD, fica por R$ 118.807. Uma condição imperdível!

Como Aproveitar o Desconto

Para garantir esse desconto, o candidato precisa ter um laudo médico que comprove a deficiência. Depois, é só ir a uma concessionária da Renault com o laudo e os documentos necessários. Olha, é bem simples e vale muito a pena!

Desempenho e Potência

Sob o capô, o Kardian Première Edition não decepciona. Ele vem com um motor 1.0 turbo, que entrega até 125 cavalos de potência. Você sente a força do motor logo nas primeiras aceleradas, ideal para quem ama fazer uma ultrapassagem tranquila na estrada. O torque máximo de 22,4 kgfm aparece entre 2.000 e 4.000 rpm, e sua transmissão automática de seis marchas faz a diferença, especialmente em cidades com trânsito intenso. Quem já ficou preso em engarrafamento sabe como um câmbio que se adapta rapidamente pode salvar o dia.

Equipamentos que Impressionam

A lista de equipamentos do Kardian é só para deixar qualquer apaixonado por carros com um sorriso no rosto. Ele vem com sensores de estacionamento na frente e atrás, faróis de neblina, e um sistema que monitora a pressão dos pneus, ou seja, segurança em primeiro lugar.

Falando em segurança, o modelo também inclui airbags laterais e de cortina, além de um piloto automático adaptativo que ajuda bastante em viagens longas. E para quem ama tecnologia, a câmera multiview e o painel digital de 7” são um verdadeiro show à parte.

Estilo e Conforto

O interior é pensado para o conforto. Tem ar-condicionado digital automático, luzes LED para a iluminação diurna e até carregador de celular por indução. Um verdadeiro carro para quem aprecia um passeio confortável e prático.

Mercado e Concorrência

No mercado, o Renault Kardian tem dado trabalho para os concorrentes. No primeiro semestre de 2025, ele registrou 10.284 vendas, enquanto o Fiat Pulse alcançou 20.268 unidades. E temos que ficar de olho no novo Volkswagen Tera, que já promete ser um rival de peso.

Resumo das Versões e Preços

Versões Preço de tabela Preço para PcD Descontos Première Edition AT 1.0T R$ 146.990,00 R$ 118.807,00 R$ 28.183,00

Todo esse conjunto faz do Renault Kardian uma opção muito interessante para quem procura um SUV com bom custo-benefício, espaço e uma lista recheada de equipamentos.