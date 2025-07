Homem agride adolescente para forçar aborto após abuso

Um homem foi preso como suspeito de ter abusado sexualmente de uma adolescente, que na época tinha 13 anos. O crime ocorreu em 2016, em Manaus, estado do Amazonas. A prisão aconteceu apenas na última segunda-feira (28), após a Polícia Civil do Amazonas ter cumprido um mandado judicial por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com as investigações, o homem e a adolescente se conheceram por meio de uma rede social. Após uma série de trocas de mensagens, o homem começou a seguir e perseguir a jovem até conseguir cometer o abuso, que aconteceu quando ela saía da escola. A adolescente acabou engravidando em decorrência do ato.

Após descobrir sobre a gravidez, o suspeito passou a ameaçar a vítima, exigindo que ela interrompesse a gestação. Ele chegou a agredi-la fisicamente em tentativas de forçar o aborto. O caso foi registrado na polícia em 2016, mas o agressor permaneceu foragido até sua prisão recente.

O homem foi condenado pela Justiça a uma pena de nove anos e sete meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A ocorrência desse tipo de violência sexual contra menores de idade é um tema de grande importância e preocupação na sociedade, refletindo a necessidade de ações preventivas e de suporte às vítimas.