Geely volta ao Brasil e lança SUV elétrico EX5

O Grupo Geely, após anunciar os detalhes do seu primeiro modelo e iniciar a pré-venda, já está de portas abertas no Brasil. A marca chinesa, assim como outras do país, aposta nos SUVs sofisticados e no foco em eletrificação para conquistar os motoristas brasileiros.

O carro da vez é o EX5, um SUV médio que já mostrou seu valor em mais de 25 mercados. Ele tem um tamanho que lembra o Jeep Compass, com seus 4,62 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,67 metro de altura, oferecendo um entre-eixos de 2,75 metros. O EX5 chega em duas versões: a PRO, que é a de entrada, e a MAX, que traz um acabamento mais premium. No fim das pré-vendas, os valores subiram um pouquinho: agora, estão na faixa de R$ 205.800 (PRO) e R$ 225.800 (MAX).

A parte mecânica é interessante. Construído com uma arquitetura modular voltada para a eletrificação, o EX5 conta com um motor dianteiro que entrega 218 cv e um torque de 32,6 kgfm. A bateria de 60,2 kWh está presente nas duas versões, mas a autonomia varia: até 413 km no modelo PRO e até 349 km na versão MAX. O SUV se destacou nos testes do EuroNCAP, onde garantiu a nota máxima: cinco estrelas.

Estrutura de Vendas

A Geely não está brincando em serviço. Em parceria com a Renault, eles planejam uma ampla rede de distribuição no Brasil. Inicialmente, isso inclui 22 pontos de venda em shoppings, 23 concessionárias e 18 lojas em locais estratégicos, todas com estruturas independentes. E o melhor: as inaugurações vão acontecer aos poucos, com oito unidades já previstas para agosto.

Recarga e Suporte

Um ponto forte do EX5 é o apoio à recarga elétrica. Através de uma parceria com a Mobilize, os clientes poderão usufruir de um ano de recarga gratuita usando o aplicativo Mobilize Charge Pass. Inicialmente, haverá 269 pontos públicos de recarga disponíveis, com planos de expansão para até 710 estações até 2025.

O pós-venda também promete ser robusto, compartilhando a estrutura com a Renault. Isso significa que a equipe já foi treinada para lidar com as especificidades dos veículos elétricos. O estoque de peças também está garantido, com as 1.230 peças do EX5 já disponíveis para uma reposição rápida.

Atendimento ao Cliente

Cuidar do cliente é a prioridade. O SAC da Geely vai oferecer suporte completo, inclusive com a opção de um veículo reserva para quem precisar de serviços mais prolongados. Além disso, há uma garantia de 6 anos para o carro e de 8 anos para a bateria, ambos com limite de quilometragem de 150.000 km.

Olha, se você está de olho em um SUV com pegada moderna e preocupação com o meio ambiente, o EX5 pode ser uma boa opção. Quem já se aventurou em rodovias sabe como a questão da autonomia e da recarga faz toda a diferença na hora de escolher o carro ideal.