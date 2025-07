Números consolidados de 29 de julho de 2025

Audiência na TV: Resultados do Dia 29 de Julho de 2025

Na última terça-feira, 29 de julho de 2025, alguns programas de televisão se destacaram em termos de audiência.

O Programa do Ratinho alcançou uma das suas melhores médias do ano, mostrando sua força na programação. Por outro lado, o Chef de Alto Nível registrou um desempenho negativo, batendo um novo recorde de baixa audiência.

Durante a manhã, o programa Encontro com Patrícia Poeta manteve uma audiência superior em relação ao Mais Você, que ficou atrás em termos de números. O programa Fica com a Gente, exibido pela RedeTV!, não conseguiu registrar audiência significativa, marcando zero pontos.

Na Record, o Jornal da Record conseguiu se destacar e ficou entre os programas com as maiores médias de audiência do dia, evidenciando um desempenho positivo em meio à competição.

Números Consolidado de Audiência

Segue a lista das audiências consolidadas do dia 29 de julho de 2025:

Hora Um : 4,6

: 4,6 Bom Dia SP : 8,1

: 8,1 Bom Dia Brasil : 8,0

: 8,0 Encontro : 6,2

: 6,2 Mais Você : 5,9

: 5,9 SP1 : 9,4

: 9,4 Globo Esporte : 9,7

: 9,7 Jornal Hoje : 10,4

: 10,4 Edição Especial: História de Amor : 11,9

: 11,9 Sessão da Tarde: Nunca Te Esquecerei : 10,9

: 10,9 SPTV : 14,6

: 14,6 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,0

: 17,0 Êta Mundo Bom! : 20,4

: 20,4 SP2 : 23,1

: 23,1 Dona de Mim : 22,0

: 22,0 Jornal Nacional : 22,7

: 22,7 Vale Tudo : 23,8

: 23,8 Chef de Alto Nível : 12,6

: 12,6 Profissão Repórter : 7,9

: 7,9 Jornal da Globo : 6,0

: 6,0 Conversa com Bial : 4,4

: 4,4 Dona de Mim (reapresentação) : 3,7

: 3,7 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Na Record, os números foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,3

: 1,3 Balanço Geral Manhã SP : 2,3

: 2,3 Fala Brasil : 3,7

: 3,7 Hoje em Dia : 3,5

: 3,5 Balanço Geral SP : 5,8

: 5,8 Cidade Alerta : 4,4

: 4,4 Jornal da Record: 7,9

E para o SBT, as audiências foram:

SBT Manhã : 2,0

: 2,0 Bom Dia Esperança : 2,4

: 2,4 Fofocalizando : 3,2

: 3,2 Programa do Ratinho: 5,8

Os números refletem as audições na capital paulista e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.