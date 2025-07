Fiat Argo cresce 28% em julho e se destaca entre os mais vendidos

O Fiat Argo 2026 está de cara nova e, principalmente na frente, o visual ficou bem mais atrativo. Nas versões top de linha, como a Trekking e a Drive automática, os faróis full LED e os faróis de neblina LED vêm de série. Vocês vão perceber que essa atualização já está refletindo nas vendas do hatch.

Segundo a Fenabrave, até o dia 29 de julho, o Fiat Argo acumulou impressionantes 8.438 unidades vendidas, com um aumento de 28,4% em comparação ao mês passado. Mas, mesmo com esse bom desempenho, a liderança ainda é da Fiat Strada, que vendeu 11.626 unidades no mesmo período. O Volkswagen Polo aparece em segundo lugar, com 11.451 unidades.

Desempenho Mensal do Argo em 2025

Até agora, em 2025, o Argo já vendeu um total de 52.904 unidades. Olha como foi a performance mês a mês:

Janeiro : 5.173

: 5.173 Fevereiro : 6.307

: 6.307 Março : 8.247

: 8.247 Abril : 8.444

: 8.444 Maio : 9.063

: 9.063 Junho: 7.235

Motor e Configurações

No entanto, na parte mecânica, o Argo 2026 não trouxe grandes novidades. As versões mais simples continuam equipadas com o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 mkgf de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Já as versões mais sofisticadas apostam no motor 1.3 Firefly flex, de quatro cilindros, que gera até 107 cv e 13,6 mkgf, com o câmbio automático CVT que simula sete marchas. Quem já enfrentou uma pista cheia sabe como um câmbio desse tipo faz diferença na hora de trocar as marchas suavemente.

Produção e Popularidade

Produzido lá em Betim, Minas Gerais, o Argo também vai para outros cantos da América Latina. Desde seu lançamento em 2017, já passaram da marca de 550 mil unidades vendidas no Brasil. O hatch se consolidou como um dos modelos mais queridos da marca, e não é para menos.

Equipamentos e Conforto

O Argo vem recheado de equipamentos de série. Entre eles, controle de estabilidade, direção elétrica, desembaçador traseiro, e uma central multimídia UCONNECT de 7 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Você sabe como isso ajuda a encontrar o caminho em uma estrada desconhecida, né?

Além disso, tem ar-condicionado com filtro antipólen, porta-objetos no encosto do banco do passageiro e até partida a frio sem tanquinho (HCSS). Airbags frontais e freios ABS com EBD garantem a segurança da galera, enquanto a iluminação interna no porta-luvas dá um toque de sofisticação.

Atualizações do Interior

O hatch ainda traz luz no porta-malas, um acabamento interno escuro, faróis com assinatura em LED e um painel digital de 3,5” exibindo relógio e várias informações do veículo. Uma mão na roda para quem gosta de estar sempre por dentro do que está acontecendo no carro.

Versões e Preços do Fiat Argo 2026

Aqui estão os preços das versões disponíveis:

Argo 1.0 – R$ 91.990

– R$ 91.990 Argo Drive 1.0 – R$ 92.990

– R$ 92.990 Argo Drive 1.3 AT – R$ 104.990

– R$ 104.990 Argo Trekking 1.3 AT – R$ 107.990

Com toda essa evolução, o Argo se destaca não só pelo visual moderno, mas também pela lista de equipamentos que vai agradar tanto quem usa no dia a dia quanto quem faz viagens longas.