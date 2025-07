Isabele Benito renova contrato com o SBT até 2027

Isabele Benito, jornalista e apresentadora do SBT, teve seu contrato renovado, assegurando sua permanência na emissora até 2027. Desde 2013, ela apresenta o SBT Rio, o principal telejornal da região, consolidando-se como uma das figuras mais reconhecidas do jornalismo carioca.

A apresentadora expressou sua felicidade em continuar no SBT, afirmando que se sente em casa e parte da comunidade fluminense: “É uma alegria enorme seguir neste lugar que considero minha segunda casa. Me sinto parte da família dos cariocas e fluminenses. Quero que esse casamento dure por muitos e muitos anos.”

Nos bastidores, a renovação foi bem recebida. Claudio Cordeiro, diretor de Jornalismo do SBT no Rio, destacou a importância de Isabele para a emissora: “Ela é a cara do SBT no Rio, com muito carisma e credibilidade. Estamos animados com os projetos que virão além do SBT Rio”, embora não tenha fornecido detalhes específicos sobre esses novos conteúdos.

Isabele Benito começou sua carreira em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, onde trabalhou na Rádio Cultura. Aos 19 anos, ela se destacou na televisão como apresentadora do programa “Revista” na TV Fronteira, uma afiliada da Globo. Sua trajetória no SBT começou em 2008 como repórter e, na sequência, em 2013, passou a comandar o telejornal SBT Rio. Seu estilo direto e marcante, exemplificado pelo bordão “É dedo na cara!”, ajudou a construir uma forte conexão com o público carioca.

Além de seu trabalho no SBT, desde 2017, Isabele apresenta o “Programa Isabele Benito” na Super Rádio Tupi, onde se tornou uma das vozes femininas mais reconhecidas do rádio no Brasil. A continuidade de sua carreira na emissora indica não apenas a confiança em seu trabalho, mas também a expectativa de novos projetos para o futuro.