VW Polo tem vendas inferiores a modelos de luxo em junho

Depois de uma leve reação em maio, a Alemanha viu suas vendas de veículos novos despencarem novamente em junho. Segundo a KBA, o órgão que cuida do setor automotivo por lá, foram emplacados 256.193 veículos, uma queda de quase 14% em comparação com o mesmo mês de 2024. Essa foi a sétima vez em oito meses que os números ficaram negativos, algo preocupante para os apaixonados por quatro rodas.

Mas nem tudo está em baixa. Os carros 100% elétricos seguem em alta, representando 18,4% das vendas totais, um crescimento em relação aos 14,6% do ano passado. No semestre, mais de 1,4 milhão de unidades foram vendidas, mas ainda assim, a conta fica 4,7% abaixo do que foi registrado em 2024. Para quem curte andar de carro elétrico, essa alta é um sinal positivo de que mais motoristas estão abraçando essa mudança.

Agora, falando sobre as montadoras, a Volkswagen, apesar de ser a líder, perdeu 20% de seus compradores e viu sua participação de mercado cair. No topo do pódio de vendas, eles emplacaram 48.204 unidades, mas isso foi uma queda significativa em relação ao ano passado. Em contrapartida, a Mercedes-Benz e a BMW se destacaram com números positivos, mostrando que o luxo ainda tem seu espaço. E olha que a Dacia conseguiu entrar no top 10 pela primeira vez! Um feito e tanto, não é mesmo?

Entre as vendas de modelos, o Volkswagen Golf se manteve firme em primeiro lugar, com 7.351 unidades vendidas, sendo essa sua nona vez consecutiva no topo. O T-Roc veio logo em seguida, mas não tão forte quanto antes, sofrendo uma queda próxima de 30% nas vendas. O destaque de junho foi, sem dúvida, o Opel Corsa, que conseguiu voltar ao pódio após um longo período fora, vendendo 6.127 modelos.

É sempre interessante ver como o mercado se movimenta. Para quem está pensando em trocar de carro, essas mudanças podem influenciar desde ofertas até a própria escolha de modelo. E não dá para esquecer que manter os pneus calibrados e o tanque cheio pode fazer toda a diferença, especialmente em estradas longas!