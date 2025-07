Ficha técnica e preço dos carros segundo a Fipe

A Saveiro Extreme 2026, a versão mais topo de linha da picape compacta da Volkswagen, está chamando bastante atenção nas concessionárias brasileiras. Com um preço sugerido de R$ 130.490, ela traz um visual que impressiona e uma lista de equipamentos bem completa. Se você está em busca de uma picape pronta para encarar diferentes desafios, essa pode ser a sua escolha, especialmente considerando que a sua principal rival, a Fiat Strada, continua no páreo.

De acordo com os números da Fenabrave, a Saveiro foi responsável por 4.849 emplacamentos em junho de 2025, ficando em segundo lugar entre os comerciais leves. No total, de janeiro a junho, já são 29.147 unidades vendidas. No entanto, a liderança é da Strada, que somou 11.474 vendas no mesmo mês e acumulou 62.703 unidades no ano. É um verdadeiro duelo de titãs!

O motor da Saveiro Extreme 2026 mantém a tradição com o 1.6 aspirado, que entrega 116 cv e 16,1 kgfm de torque. Ele está sempre acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Para quem gosta de acelerar, essa picape vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 179 km/h. Para quem curte sentir a estrada, essa é uma boa informação!

Itens de série da Volkswagen Saveiro Extreme 2026

Quando se fala em equipamentos, a Saveiro Extreme não deixa a desejar. Ela vem com um protetor de caçamba, um rack de teto longitudinal pra quem precisa de espaço extra, e retrovisores pintados de preto que dão um charme especial. As maçanetas têm a cor do veículo, e as rodas de aço aro 15″ complementam o design robusto.

E não para por aí. O carro conta com sensor de estacionamento traseiro, além de um sistema de som touchscreen “Composition Touch II” com tela de 9,0” que suporta APP-Connect e Bluetooth. Quem não ama ter todas as músicas na ponta dos dedos enquanto dirige, não é mesmo?

Entre os itens de segurança, temos um alerta de frenagem de emergência, alarme com comando remoto, indicador de pressão dos pneus e dois airbags para motorista e passageiro. Com ar-condicionado, é possível enfrentar dias quentes com mais conforto, e a presença de cintos de segurança com regulagem de altura é um detalhe que faz diferença no dia a dia.

E quem já pegou estrada sabe o quão valioso é ter um desembaçador de vidro traseiro e os freios a disco nas quatro rodas. Sem contar a câmera de ré, que ajuda bastante nas manobras. Para os amantes de aventura, ainda tem ganchos para amarração de carga e capota marítima, pronta para encarar todas as situações.

Ficha técnica da Volkswagen Saveiro Extreme 2026

Agora, vamos ao que interessa em termos de números. Aqui está a ficha técnica da Saveiro Extreme 2026:

Motor : 1.6 MSI

: 1.6 MSI Câmbio : Manual, 5 marchas

: Manual, 5 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 116 cv a 5750 rpm (Etanol)

: 116 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque : 16,1 kgfm a 4000 rpm (Etanol) / 15,4 kgfm a 4000 rpm (Gasolina)

: 16,1 kgfm a 4000 rpm (Etanol) / 15,4 kgfm a 4000 rpm (Gasolina) Velocidade Máxima : 177 km/h

: 177 km/h 0-100 km/h : 10 segundos

: 10 segundos Comprimento : 4497 mm

: 4497 mm Largura : 1728 mm

: 1728 mm Altura : 1553 mm

: 1553 mm Entre-eixos : 2753 mm

: 2753 mm Capacidade do tanque : 55 litros

: 55 litros Capacidade de bagagem : 580 litros

: 580 litros Peso Líquido : 1129 kg

: 1129 kg Carga Útil : 623 kg

: 623 kg Rodas e Pneus : Liga leve, 205/60 R15 (dianteiro e traseiro)

: Liga leve, 205/60 R15 (dianteiro e traseiro) Garantia total : 36 meses

: 36 meses Garantia motor e câmbio: 12 meses

Com todas essas informações, quem já dirige muito em estrada vai entender como a Saveiro Extreme 2026 se posiciona como uma excelente opção para quem busca uma picape versátil e equipada.