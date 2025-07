Fiat Fastback atinge 150 mil unidades produzidas no Brasil

O Fiat Fastback acaba de bater um número impressionante: 150 mil unidades produzidas aqui no Brasil. Esse SUV coupé, que chegou ao mercado em 2022, é fabricado em Betim, Minas Gerais, e, a partir de novembro de 2024, também vai oferecer uma versão híbrida. O Fastback já se destacou como um dos principais modelos da marca, trazendo uma boa dose de tecnologia e sofisticação para os apaixonados por SUVs.

### Novidades na Linha 2026

Agora, com a linha de 2026, tem novidades que vão animar quem curte estilo e conforto. A grade do carro foi redesenhada, dando um ar mais moderno e robusto, e o acabamento em preto brilhante realmente faz a diferença. Para quem adora um teto panorâmico, a opção do pacote Sunroof vem com faróis de neblina em LED e um sistema de monitoramento de ponto cego que alerta com som e luz. E o interior? Ah, é um charme! O painel digital e a central multimídia de 10,1 polegadas trazem conectividade sem fio que todo motorista ama. E ainda tem carregador por indução, bem na vibe do dia a dia.

### Opções e Versões

O Fastback tem cinco versões para você escolher: Turbo 200 AT, Audace T200 AT Hybrid, Impetus T200 AT Hybrid, Limited Edition T270 AT e a super esportiva Abarth. Todas elas vêm com um porta-malas generoso de 600 litros, perfeito para viagens em família, e um bom espaço interno que dá conforto para todos os passageiros. A posição de dirigir mais alta é um bônus que facilita a visualização na estrada, algo que quem dirige bastante sabe valorizar.

### A versão Abarth

Se você é fã de velocidade, a versão Abarth é para você! Lançada em 2023, essa belezura vem equipada com um motor T270 que entrega 185 cv. O ronco potente e a resposta ágil do acelerador são uma experiência e tanto. E ainda tem o modo exclusivo chamado “Poison”, que deixa tudo mais emocionante. Em 2026, a Abarth recebeu uma atualização, incluindo uma nova dianteira, um para-choque redesenhado e rodas de 18 polegadas que só faltam gritar esportividade.

### Conforto e Tecnologia

Dentro da Abarth, você vai encontrar bancos com costura vermelha, o que dá um toque especial ao visual, além de regulagem elétrica para o motorista e aquele teto panorâmico que ilumina o ambiente. E sim, o monitoramento de ponto cego vem de série, para garantir que você esteja sempre seguro nas suas aventuras.

### O impacto do Fastback

Para a Fiat, o Fastback não é só mais um modelo; ele representa um passo importante para a marca. “Revolucionou a categoria ao trazer um SUV com design de coupé e abriu as portas para o mercado de híbridos. É um carro que combina conforto, tecnologia e esportividade,” disse Frederico Battaglia, vice-presidente da Fiat e Abarth na América do Sul. É uma excelente opção para quem busca um carro que vai do dia a dia às escapadas de finais de semana com estilo e conforto.