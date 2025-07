Li Auto tem queda na bolsa após lançamento do SUV i8

O lançamento do Li i8, o primeiro SUV 100% elétrico da Li Auto, não foi exatamente um mar de rosas. Logo após a apresentação em Pequim, as ações da empresa sofreram uma queda de 10,34% na bolsa de Hong Kong, marcando um momento complicado para a marca, que fechou o dia em 107,5 dólares de Hong Kong. Essa foi a maior baixa intradia em quatro meses, o que não é uma notícia boa para quem já apostava na nova aposta elétrica.

Esse novo SUV vem com espaço para seis ocupantes e um preço inicial de 321.800 yuans (cerca de US$ 44.850). O interessante é que esse valor ficou abaixo do que a galera esperava, que girava em torno de 350 mil a 400 mil yuans. O modelo promete as primeiras entregas a partir de 20 de agosto, mas ainda assim já precisa competir com o Onvo L90 da Nio, que está na faixa de 279.900 yuans em pré-venda. O barato sai caro, né?

Na apresentação, a Li Auto investiu bastante no sistema de assistência avançada ao motorista (ADAS) e no assistente de voz virtual, mas outros recursos ficaram em segundo plano. Enquanto isso, a Nio chamou atenção com inovações como a plataforma de 900 volts, que promete agilidade, um carro mais leve e reforços na segurança. Fica a sensação de que a Li Auto precisa acelerar o passo nesse sentido.

Ao lançar o i8, a Li Auto entra em um mercado cada vez mais competitivo. Além do L90 da Nio, o i8 também vai ter que encarar a Tesla, que ainda este ano deve apresentar uma versão do Model Y com seis lugares – e a tendência é que seja uma opção mais acessível. A batalha promete esquentar.

Mas o contexto não é dos melhores para a Li Auto. As vendas de carros elétricos na China estão dando sinais de desaceleração. No primeiro semestre, a empresa entregou 203.938 veículos, uma alta de apenas 7,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A coisa está ficando difícil e, com tanta concorrência, vai ser interessante ver como a marca vai reagir.