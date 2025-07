SBT aposta em João Silva para aumentar audiência noturna

Estreia do Programa do João no SBT

A nova atração "Programa do João", apresentada por João Silva, está prestes a estrear no SBT. A estreia está agendada para o dia 9 de agosto, logo após o "Programa da Virgínia", por volta da meia-noite.

A primeira chamada oficial do programa já foi divulgada e traz um clima de mistério. João aparece caminhando em frente aos estúdios do SBT, convidando os telespectadores a acompanharem essa nova fase de sua carreira. A emissora ainda não revelou muitos detalhes sobre os quadros ou o que acontecerá na noite de estreia, mas há mencionados de entrevistas já gravadas com figuras conhecidas da casa, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e Virgínia Fonseca.

Uma das intenções da produção é incluir uma participação especial de Fausto Silva, pai de João. O objetivo é que Fausto faça um depoimento desejando sorte ao filho, o que traria um tom emocional ao início da nova jornada de João no SBT. Mesmo que uma gravação completa não seja viável, a ideia é transmitir o legado familiar e a tradição na televisão.

Histórico e Expectativas para o Novo Programa

Antes de sua chegada ao SBT, João teve uma rápida passagem pela Band, onde seu programa estreou em 2024 nas noites de sábado. No entanto, a audiência foi baixa, com apenas 1,2 ponto no Ibope. Após ser transferido para os domingos, a situação piorou, com a atração registrando apenas 0,7 ponto e, em 2025, chegando a uma média de 0,5 ponto, resultando na descontinuação da atração no final do ano.

Agora, ao ingressar no SBT, João Silva enfrenta um cenário mais otimista. A nova faixa horária, que começa após a meia-noite, tende a ter menos concorrência, principalmente com a Record TV, que exibe conteúdos religiosos e geralmente tem baixa audiência nesse período. A expectativa da emissora é alcançar a vice-liderança nessa faixa, apresentando um programa leve, moderno e que atraia o público jovem.

A Nova Proposta de João

O formato do "Programa do João" pretende oferecer uma abordagem mais espontânea e descontraída, aproximando João do público digital, sem esquecer da tradição que o sobrenome Silva representa na televisão brasileira. A ideia é criar um programa que misture humor, entrevistas e bastidores, utilizando uma linguagem que converse com as redes sociais, mas mantendo a essência que é característica do SBT.