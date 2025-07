Arlete Salles e Sophie Charlotte gravam “Três Graças” em SP

As gravações da novela "Três Graças", que estreia na TV Globo no dia 20 de outubro, estão a todo vapor nas ruas de São Paulo. Recentemente, o público pôde ver os atores Arlete Salles, Sophie Charlotte e Rômulo Estrela filmando uma cena no bairro da Aclimação, na região central da cidade.

Na cena, Rômulo Estrela, que interpreta o policial Paulinho, oferece carona para Josefa, vivida por Arlete Salles, e sua cuidadora, Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, a protagonista da trama. Esse local também é a residência fictícia da vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, que é filha de Josefa e tem um papel central na história.

Trama e Contexto

A novela é escrita por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e tem direção artística de Luiz Henrique Rios. "Três Graças" contará com 179 episódios e aborda temas como justiça social, crime e dilemas morais. A história gira em torno de Gerluce, uma mulher determinada a proteger sua mãe, Lígia, interpretada por Dira Paes, que é vítima de um esquema de falsificação de medicamentos. Este plano é liderado pelo empresário Santiago Ferrete, vivido por Murilo Benício.

Gerluce decide que é hora de agir e planeja um golpe para roubar o dinheiro escondido por Santiago em uma estátua na casa de sua amante, Arminda. Além disso, ela se envolve emocionalmente com Paulinho, sem que ele perceba suas verdadeiras intenções.

Elenco e Personagens

O elenco de "Três Graças" é diversificado, reunindo tanto atores veteranos quanto novos talentos. Além de Arlete Salles, Rômulo Estrela e Sophie Charlotte, o elenco conta com:

Andréia Horta como Zenilda, esposa de Santiago.

Marcos Palmeira no papel do pai de Gerluce.

Gabriela Loran como a melhor amiga da protagonista.

Juliano Cazarré como Jorginho, ex-parceiro de Gerluce e pai de sua filha Joélly, que será interpretada por Alana Cabral.

A influência espiritual de Jorginho na prisão será trazida pelo pastor Albérico, vivido por Enrique Diaz, pai da evangélica Kellen Cristina, interpretada por Luiza Rosa, amiga de Joélly.

Miguel Falabella fará uma participação especial e interpretará Kasper, um homem rico e carismático.

O núcleo cômico da novela será composto por Otavio Muller, Rejane Faria, Juliana Alves e Augusto Madeira, prometendo trazer um toque de leveza ao enredo dramático.

Com um dos maiores elencos da TV nos últimos anos, "Três Graças" ainda inclui nomes como Carla Marins, Pedro Novaes, Guthierry Sotero, Xamã, Belo, Alanis Guillen, entre outros.

Informações Importantes

Estreia: 20 de outubro de 2025, na TV Globo

20 de outubro de 2025, na TV Globo Roteiro: Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva

Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva Diretor Artístico: Luiz Henrique Rios

Luiz Henrique Rios Locações: Diversas áreas em São Paulo, incluindo Aclimação

Diversas áreas em São Paulo, incluindo Aclimação Temas: Três gerações de mulheres lidando com questões de abandono e maternidade precoce

Três gerações de mulheres lidando com questões de abandono e maternidade precoce Gênero: Mistura de drama com elementos de mistério, crítica social e comédia.

A expectativa é alta para a estreia da novela, que promete prender a atenção do público com uma narrativa envolvente e personagens marcantes.