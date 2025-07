A trajetória de Ten. Taunay e a índia Antônia

Amor e Guerra: A História do Tenente Taunay e Antônia

Alfredo D’Escragnole Taunay, um jovem bacharel em Ciências e Letras, estava no último ano do curso de Engenharia Militar quando foi convocado para participar da Guerra do Paraguai. Ele se juntou à Comissão de Engenharia e, acompanhado do capitão Lago, iniciou o reconhecimento do terreno que o exército deveria atravessar. A missão começou em Coxim, com destino ao Pantanal e à cidade de Miranda.

Ao chegar em Miranda, após uma difícil jornada marcada por privação e fome, Taunay encontrou a cidade devastada pelos ataques dos guaranis liderados por Solano López. A Comissão de Engenharia havia alertado sobre os riscos de doenças como beribéri e varíola, que causavam muitas mortes entre os soldados. Apesar desses alertas, a tropa brasileira permaneceu em Miranda por três meses.

Durante esse período, Taunay e seus companheiros mantiveram contato com os refugiados que havia recebido de Miranda. Os indígenas da região, como cadivéus e guaná, que também eram alvo dos guaranis, se juntaram aos brasileiros em sua luta.

Em um dia ensolarado, no meio da estação chuvosa, uma caravana conduziu uma jovem chamada Antônia ao acampamento dos Morros. Ela, uma bela índia guaná de apenas dezesseis anos, chegou montada em um boi, acompanhada por sua família.

O tenente Taunay ficou imediatamente encantado por Antônia. Em suas lembranças, ele descreveu a jovem como "tão sedutora" que ficou surpreso e admirado. Com o desejo de conquistá-la, Taunay decidiu enviar um emissário ao pai de Antônia para negociar a união. No entanto, o velho guaná impôs condições rigorosas para permitir que sua filha se juntasse ao tenente.

Taunay aceitou as exigências do pai de Antônia, que consistiam em um saco de feijão, um saco de milho, dois alqueires de arroz, uma vaca de corte e um boi de montaria. Para conquistar ainda mais o coração da jovem, ele presenteou Antônia com um colar de contas de ouro.

Após esse acordo, eles começaram a viver juntos e se apaixonaram profundamente. Taunay, reconhecendo a intensidade de seus sentimentos, descreveu Antônia como a mulher que ele mais amou em sua vida.