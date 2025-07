Ficha técnica e preço de veículos na Fipe Carros

O Volkswagen T-Cross Comfortline 2026 já chegou às concessionárias do Brasil, e vem com um motor 1.0 turbo que é bem conhecido dos apaixonados por carros. O preço sugerido é de R$ 174.290, e essa versão intermediária se posiciona abaixo das versões Highline 250 TSI e Extreme 250 TSI, oferecendo um equilíbrio bacana entre custo e o que vem de série. Para quem precisa de espaço, o porta-malas acomoda até 373 litros, ideal para viagens ou para levar os filhos e suas toneladas de tralhas.

Desempenho do Motor

Debruçando no motor, ele é o 200 TSI 1.0 turbo flex de três cilindros, com uma potência que pode chegar a 128 cv e um torque de 20,4 kgfm. O câmbio é automático de seis marchas, então, para quem já pegou um trânsito pesado, sabe que isso é uma mão na roda. A suavidade nas trocas de marcha ajuda a manter a sanidade em congestionamentos.

O T-Cross no Mercado

No primeiro semestre de 2025, o T-Cross foi um verdadeiro fenômeno, liderando as vendas entre os SUVs compactos com 44.532 unidades vendidas, segundo dados da Fenabrave. Para se ter uma ideia, o Honda HR-V ficou em segundo, com 32.004 emplacamentos, e o Hyundai Creta fechou o trio dos mais vendidos, com 31.182. Se você está pensando em um SUV, já sabe que o T-Cross é popular por um bom motivo.

Equipamentos do Volkswagen T-Cross Comfortline 2026

Vamos falar dos mimos que o T-Cross Comfortline 2026 oferece. Ele vem com painel de instrumentos digital de 10,25”, rack de teto preto, sistema de reconhecimento de pedestres e aqueles acabamentos que fazem a diferença no visual interno. As rodas de liga leve de 17” trazem um charme extra, e com os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, o estresse das manobras acaba diminuindo.

E não para por aí: conta com controle adaptativo de velocidade e distância, o que realmente ajuda, especialmente em longos trechos na estrada. Imagina poder relaxar e deixar o carro fazer parte do trabalho duro na hora de manter a distância do veículo da frente!

Além disso, o modelo ainda oferece a central “VW Play Connect” com tela de 10,1”, que dá acesso a serviços remotos e internet para o sistema de som. Falando em segurança, são 6 airbags, que incluem frontais e laterais, além de um ar-condicionado digital “Climatronic” que promete dar conta do calor brasileiro. O carregador de celular por indução é aquele toque moderno que a gente adora.

Entre os recursos práticos, temos também o detector de fadiga do motorista e a direção elétrica que, convenhamos, facilita demais a vida em manobras rápidas. A iluminação ambiente dá um toque charmoso, e o porta-malas iluminado ajuda a ver o que você está pegando na hora do aperto.

Ficha Técnica do Volkswagen T-Cross Comfortline 2026

Dando uma olhada nos detalhes técnicos, aí vai a ficha do T-Cross:

Motor 1.0 200 TSI Câmbio Automático, 6 marchas Tração Dianteira Potência 128 cv a 5.500 rpm (Etanol) Torque 20,4 kgfm a 2.000 rpm (E/G) Velocidade Máxima 184 km/h Aceleração 0-100 km/h 10,4 s Consumo na cidade 7,6 km/l (E) / 11,0 km/l (G) Consumo na estrada 9,5 km/l (E) / 13,5 km/l (G) Comprimento 4.218 mm Largura 1.760 mm Altura 1.571 mm Entre-eixos 2.651 mm Tanque de combustível 49 litros Capacidade do porta-malas 373 litros Peso líquido 1.259 kg Carga útil 474 kg Rodas e pneus Liga leve, 205/55 R17 (dianteira e traseira) Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Com todas essas informações, fica fácil ver por que o T-Cross Comfortline é uma escolha tão atrativa no mercado de SUVs. Esperamos que você aproveite bastante sua experiência ao volante!