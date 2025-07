Custo de manutenção do Fiat Mobi 2026: seguro e revisões

O Fiat Mobi 2026 chegou com algumas atualizações que podem fazer a diferença no dia a dia. O pequeno urbano continua disponível nas versões Like (R$ 79.060) e Trekking (R$ 80.990), com preços mais acessíveis que a linha anterior — uma bela redução de R$ 1.930. O desconto do IPI já está incluso, facilitando a vida de quem busca um carro novo.

Novidades Internas e Externas

A grande mudança está no painel, que agora é idêntico ao da picape Strada. Um novo volante e mais espaços para guardar itens fazem parte do pacote, mas o acabamento ainda é bem simples, predominando o preto. Do lado de fora, a versão Like ganhou novas calotas, enquanto a Trekking exibe rodas de liga-leve pretas e retrovisores com acabamento brilhante, dando um charminho extra ao visual.

O Motor Que Não Deixa na Mão

Sob o capô, o Mobi mantém o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, sempre com o câmbio manual de cinco marchas. Um ponto interessante é que o Fiat garante que esse motor faz de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 164 km/h.

No quesito consumo, se você abastece com etanol, o carro faz 9,8 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Já com gasolina, é melhor ainda, garantindo 14 km/l e 15,1 km/l, respectivamente. Para quem pega muito trânsito ou viaja pelas estradas, cada detalhe de economia conta!

Seguro: Um Olho na Estrutura

Recentemente, o site Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, fez uma pesquisa sobre os preços do seguro para todas as versões do Mobi. Os valores começam em R$ 1.779,69 para o plano básico da versão Like 1.0 MT e podem chegar até R$ 3.231,52 para o plano completo da Trekking 1.0 MT. Isso mostra como as coberturas podem variar dependendo de uma série de fatores.

Preço do Seguro do Fiat Mobi 2026

Os seguros podem surpreender — e não só dependendo do modelo, mas também da cidade onde você mora. Por exemplo, fizemos uma simulação considerando um motorista de 38 anos em Fortaleza (CE). Isso apenas reafirma que os preços podem dançar dependendo do bairro, então é bom fazer uma pesquisa para encontrar o melhor.

Aqui está um panorama dos preços de seguro:

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo Like 1.0 MT R$ 79.060,00 R$ 1.779,69 R$ 2.365,25 R$ 3.091,70 Trekking 1.0 MT R$ 80.990,00 R$ 1.872,28 R$ 2.457,01 R$ 3.231,52

Revisões: Manutenção em Dia

Quando o assunto é manutenção, o Fiat Mobi se destaca pela previsibilidade. O preço do plano de manutenção é o mesmo em qualquer canto do Brasil, sem variação regional. O pacote inclui peças originais e lubrificantes, e tudo é feito por técnicos treinados nas concessionárias. Ah, e as revisões são recomendadas a cada 10 mil km ou uma vez por ano.

Os preços das revisões são:

Revisão 10.000 km – R$ 595,00 Revisão 20.000 km – R$ 798,00 Revisão 30.000 km – R$ 1.175,00 Revisão 40.000 km – R$ 871,00 Revisão 50.000 km – R$ 803,00

Para quem está sempre em movimento, acompanhar essas manutenções é fundamental para manter o Mobi em ótima condição. É só dar uma passadinha na concessionária mais próxima quando precisar!