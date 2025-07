Tesla na China produz 1.000 unidades do Megapack

A Tesla acaba de comemorar um feito e tanto na sua Megafábrica em Xangai: a produção do milésimo Megapack. Esse sistema de armazenamento de energia já está a caminho da Europa. Para quem não sabe, essa megaestrutura foi erguida em maio de 2024 e é a primeira fábrica da Tesla fora dos Estados Unidos focada em soluções energéticas. Ela fica na região de Pudong, bem ao lado da planta onde montam os Model 3 e Model Y.

As coisas começaram a andar rápido por lá. A produção dos Megapacks começou oficialmente em fevereiro deste ano, e em março o primeiro lote já estava exportado para o mercado internacional. Isso só mostra como a Tesla está avançando com força no setor energético.

Em menos de seis meses, a fábrica já produziu mil unidades, um indicativo da relevância dessa unidade nos planos globais da empresa. O Megapack não é qualquer bateria; ele é pensado para armazenamento em grande escala, ajudando a estabilizar as redes elétricas e evitando aquelas quedas de energia que ninguém deseja. Isso é muito importante, especialmente em países que precisam reforçar sua infraestrutura energética.

Para se ter uma ideia da grandiosidade, cada Megapack pesa mais de 38 toneladas e armazena cerca de 3.900 kWh de energia. Isso equivale à energia armazenada por 62 baterias do Model 3. É muito poder de fogo em uma única unidade!

Quando essa fábrica estiver operando em sua capacidade máxima, a expectativa é de que produza até 10 mil Megapacks por ano, somando quase 40 GWh de armazenamento. Esse volume é suficiente para abastecer cerca de 50 mil lares em Xangai ao longo de um ano. Impressionante, não é?

Atualmente, os produtos energéticos da Tesla, como o Powerwall, Powerpack e Megapack, já estão em mais de 65 países, fortalecendo a estratégia da empresa de oferecer soluções sustentáveis globalmente. O futuro da energia está tomando forma, e a Tesla parece estar na vanguarda dessa transformação.