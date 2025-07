VW Golf GTI em testes no Brasil: novas rodas para 2025

O novo Volkswagen Golf GTI da oitava geração promete agitar o mercado brasileiro em 2025. Enquanto isso, temos algumas novidades quentes sobre o modelo que vai chegar ao país diretamente da Alemanha, com um facelift que promete deixar muitos entusiastas animados.

Recentemente, um Golf GTI foi flagrado em Campos do Jordão, SP, e parece que esse é o modelo que a gente vai ver rodando por aqui. A cidade é muito usada por montadoras em testes, especialmente por causa do clima mais frio e da altíssima altitude, já que fica a 1.628 metros acima do nível do mar.

Esse flagra é um sinal de que a nova versão do GTI terá algumas diferenças em relação ao modelo apresentado no ano passado, que marcou os 50 anos do carro no mercado mundial. Por exemplo, o modelo avistado contava com rodas de liga leve diamantadas de 19 polegadas, um belo upgrade em comparação com a versão cinza que vimos anteriormente, que estava equipada com rodas pretas e também de 19 polegadas.

Um detalhe interessante é que, na Europa, essas rodas são exclusivas da versão R, a mais meteórica da linha. Isso nos faz pensar que a Volkswagen pode estar preparando algo especial para o GTI brasileiro, talvez como uma resposta aos concorrentes como Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla, que vendem por aqui com uma calibração mais forte. Afinal, é sempre bom ter um pouco mais de músculo no pacote para não ficar para trás.

Com uma pausa no Brasil desde 2019, quando a geração anterior se despediu do mercado, o GTI se modernizou e atualmente, o hot hatch deve manter o potente motor EA888, o mesmo da geração anterior. Se a Volkswagen seguir a linha europeia, podemos esperar algo em torno de 265 cv e 37,7 kgfm de torque, uma diferença considerável em relação aos 230 cv e 35,7 kgfm da versão que foi vendida até então.

Embora as dimensões externas sejam parecidas com as do Golf Mk7, o visual suavizado e o capô em cunha passam a impressão de um carro maior. E boas notícias: o porta-malas aumentou de 338 para 374 litros, um espaço extra que pode fazer a diferença em viagens com a família ou amigos.

No interior, o Golf GTI foi totalmente revisto e traz uma nova central multimídia. O sistema MIB4 tem uma tela de 12,9 polegadas e agora as teclas tiveram uma atualização que facilita a operação. Além disso, o novo assistente de voz promete interagir de uma maneira mais natural, talvez até um pouco à la ChatGPT, o que pode ser uma mão na roda em momentos de trânsito intenso.

Na Europa, o preço do Golf GTI parte de 45.710 euros, que equivale a algo em torno de R$ 294 mil, sem contar os impostos aqui no Brasil. Com os preços já elevados do Toyota GR Corolla e do Honda Civic Type R, que começam na casa dos R$ 416 mil e R$ 429 mil, respectivamente, é razoável imaginar que o novo GTI chegue a um preço competitivo, mas talvez um pouquinho mais baixo.

E aqui estamos, esperando por esses detalhes para realmente ver o que o GTI reserva para nós. Enquanto isso, é bom ficar de olho nas novidades e aproveitar todas as delícias de dirigir um verdadeiro esportivo. Ah, e quem dirige frequentemente em estradas sabe como um câmbio esperto faz a diferença na hora das ultrapassagens!