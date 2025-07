Custos de manutenção do Fiat Cronos 2026: seguro e revisões

O Fiat Cronos 2026 já está disponível nas concessionárias brasileiras em três versões, com preços que variam de R$ 103.490 a R$ 119.990. Recentemente, o sedã recebeu um novo visual inspirado no Grande Panda europeu, além de algumas atualizações tecnológicas internas e melhorias em itens de segurança. E não podemos deixar de falar do porta-malas, que continua sendo um dos grandes atrativos do modelo, com capacidade para 525 litros — perfeito para aquelas viagens em família ou aquelas compras no final de semana!

Entre janeiro e junho de 2025, foram emplacadas 14.553 unidades do Cronos, de acordo com a Fenabrave. Comparando com a concorrência, o Hyundai HB20S vendeu 14.931 unidades, e o Volkswagen Virtus ficou na liderança do segmento, com 17.173 emplacamentos. Um panorama interessante para quem gosta de ficar de olho nas tendências do mercado!

Motorização e desempenho

Na versão mais básica, chamada Drive, encontramos o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv e 10,7 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Partindo para a versão Drive 1.3, o Cronos ganha um motor 1.3 Firefly aspirado com quatro cilindros, que chega a 101 cv e 13,7 kgfm de torque, casado com um câmbio automático CVT, que simula sete marchas. Ideal para quem busca um pouco mais de conforto na estrada, especialmente se você já pegou aquele trânsito danado.

Custos de seguro

Um levantamento feito pela Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, mostrou os custos do seguro para as diferentes versões do Cronos. O preço começa em R$ 2.227,32 para a versão Drive 1.0 MT e pode chegar até R$ 4.507,10 para o plano mais completo da versão Precision 1.3 AT. Um bom comparativo para você se programar na hora de fechar o seu seguro.

Preços de seguro e configurações

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo Drive 1.0 MT R$ 103.490 R$ 2.227,32 R$ 2.893,92 R$ 3.865,49 Drive 1.3 AT R$ 112.990 R$ 2.584,26 R$ 3.328,65 R$ 4.392,74 Precision 1.3 AT R$ 119.990 R$ 2.662,22 R$ 3.405,83 R$ 4.507,10

Revisões acessíveis

Os valores para as revisões do Fiat Cronos são unificados em todo o Brasil, sem diferenças regionais. O plano inclui peças originais, óleos recomendados e o serviço é realizado por profissionais da rede autorizada. Isso garante que tudo esteja em dia, o que é uma tranquilidade, não é mesmo?

As revisões precisam ser feitas a cada 10 mil km ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. Aqui estão os valores:

Revisão 10.000 km – R$ 575,00 Revisão 20.000 km – R$ 822,00 Revisão 30.000 km – R$ 593,00 Revisão 40.000 km – R$ 1.677,00 Revisão 50.000 km – R$ 630,00

Então, essa é uma boa base pra você ter em mente se está pensando em adquirir um Cronos ou se já é um feliz proprietário. Acompanhar custos e manutenções é parte essencial da experiência ao volante, e é sempre bom saber onde estamos pisando.