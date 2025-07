Fiat Fastback atinge 150 mil unidades produzidas em 2022

O Fiat Fastback, o novo SUV cupê da marca, acaba de atingir uma marca e tanto: 150 mil unidades produzidas na fábrica de Betim, em Minas Gerais. Lançado em 2022, esse modelo é uma boa opção para quem busca um carro estiloso e prático no dia a dia. E desde 2024, tem a opção de motorização híbrida leve, bem como um dos primeiros a trazer essa tecnologia para a linha Fiat.

Trata-se do segundo SUV da Fiat fabricado no Brasil. O Fastback chegou inicialmente com motores 1.0 turbo flex de 3 cilindros e câmbio automático CVT, além do motor 1.3 turbo flex com transmissão de 6 marchas. Em 2023, a divisão Abarth entrou em cena com uma versão mais esportiva, que mantém o motor 1.3, mas vem com ajustes que fazem a diferença na suspensão e no desempenho.

Novidades na Linha 2026

Em novembro de 2024, o Fastback e o Pulse introduziram a tecnologia Bio-Hybrid, uma modalidade de eletrificação que é bem simples e funciona com um sistema de 12V. No Fastback, o motor T200 (T200 Hybrid) ganha um reforço: um alternador que também atua como gerador de energia e motor de partida. Isso significa que, em situações de trânsito ou em paradas, ele consegue economizar combustível de maneira eficiente.

A linha de 2026 trouxe uma atualização de visual que deixou o Fastback ainda mais atraente. A grade na frente ganhou um redesenho moderno, com contornos mais retos, e o para-choque com entradas de ar laterais agora tem filetes verticais que ficam muito bem no design. Quem gosta de dirigir em estrada pode notar essas melhorias não só na estética, mas também na aerodinâmica.

Outra novidade interessante é a opção de teto solar panorâmico nas versões mais completas, garantindo uma sensação de liberdade e luz natural no interior. As versões Abarth agora contam com bancos dianteiros que têm abas laterais mais pronunciadas e ajustes elétricos para o motorista. Para quem aprecia um conforto extra nas viagens, isso é um atrativo.

Versões e Preços

Se você está de olho no Fastback 2026, aqui estão as versões disponíveis e os preços:

Turbo 200 AT – R$ 119.990

– R$ 119.990 Audace T200 AT Hybrid – R$ 159.990

– R$ 159.990 Impetus T200 AT Hybrid – R$ 167.990

– R$ 167.990 Limited Edition T270 AT – R$ 171.990

– R$ 171.990 Abarth – R$ 177.990

Com esses preços, é possível encontrar uma versão que se encaixa no seu estilo de vida. Se você já teve a experiência de passar um dia dirigindo o Fastback, sabe como ele combina espaço e conforto, perfeito para encarar o trânsito ou fazer aquela viagem de fim de semana. E, claro, um bom acabamento não faz mal a ninguém!