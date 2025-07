Renault Boreal 2026 em testes com novas cores atraentes

O Renault Boreal já está chamando a atenção dos amantes de carros por aqui! Apresentado no começo de julho, esse SUV médio promete um verdadeiro duelo contra gigantes como Toyota Corolla Cross e Jeep Compass. A grande expectativa é que ele comece a aparecer nas concessionárias até o fim do segundo semestre deste ano.

Durante a apresentação, apenas um protótipo foi exibido, em uma bela cor azul. Mas as novidades não param por aí! Recentemente, um modelo foi visto rodando pelas ruas do Paraná, sem nenhuma camuflagem, e uma nova cor vermelha metálica se destacou. Essa tonalidade lembrou a famosa Rouge Flamme que aparece em alguns modelos europeus da Renault. E as rodas pretas? Um visual ousado e diferente do que vimos na apresentação, que tinha rodas diamantadas. Será que isso será uma opção de personalização?

Características do Boreal

Vamos falar um pouco sobre suas dimensões. O Boreal tem 4,56 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,65 metro de altura, ficando um pouco maior que o Duster e acima de concorrentes como Compass e Corolla Cross. E o porta-malas? Surpresa boa! Ele oferece 522 litros de espaço, que podem chegar a incríveis 1.279 litros com os bancos rebatidos. Isso facilita bastante no dia a dia, né? Imagine pegar a estrada com a família ou transportar aquela mudança!

A dianteira é marcante, com a nova identidade visual da Renault. A grade frontal na cor da carroceria e os faróis de LED que invadem os para-lamas dão um visual robusto e moderno. E para quem ama andar com o teto aberto, a opção de teto solar panorâmico está garantida!

O que tem por dentro?

Por dentro, a atmosfera é bem parecida com a dos modelos europeus da marca. O painel é formado por duas telas de 10 polegadas que se integram de maneira bem estilosa, seguindo a tendência do conceito OpenR. Para os motoristas, essa configuração não é apenas bonita, mas também bastante funcional.

Motorização

Agora, o que garante a potência do Boreal é o motor 1.3 TCe turbo flex, que chega a até 163 cv e torque de 27,5 kgfm. Diferente do que é comum em modelos como o Duster, ele vem com um câmbio de dupla embreagem DCT. Isso promete um desempenho muito mais ágil, especialmente em situações de trânsito ou em viagens mais aceleradas.

As expectativas em torno do lançamento oficial, que deve acontecer em dezembro, são altas. Os preços estão estimados entre R$ 200 mil e R$ 230 mil, posicionando o Boreal como um concorrente forte entre os SUVs médios do Brasil.

Com tudo isso, as expectativas estão lá em cima. O Boreal promete ser uma excelente opção para quem procura espaço, tecnologia e um design atraente!