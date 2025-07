Preço e especificações técnicas no Fipe Carros

A Fiat Titano Endurance 2026 chega como a versão mais acessível da nova picape da marca italiana, que passou por algumas transformações para conquistar o Brasil. Com um preço sugerido de R$ 233.990, a Titano vem se preparando para brigar com as líderes do mercado. Uma das atualizações legais é que agora todas as versões contam com freios a disco nas quatro rodas, além de um freio de estacionamento eletrônico, que torna a vida ao volante um pouco mais prática.

Outra mudança interessante é a adoção do motor 2.2 turbodiesel da linha Multijet, conhecido por sua robustez e que já é utilizado em modelos como o Jeep Commander, Ram Rampage e Fiat Toro. Ele entrega generosos 200 cv a 3.500 rpm e tem um torque de 45,9 kgfm a partir de 1.500 rpm. Só para lembrar, nas versões que vêm com câmbio manual, o torque é um pouco menor, passando para 40,8 kgfm devido ao sistema de embreagem. Afinal, quem já teve que lidar com situações de trânsito intenso sabe a importância de ter um motor que responda bem nas horas certas.

Falando em vendas, a Fiat Titano registrou apenas 170 unidades vendidas em junho de 2025, o que a deixou atrás de concorrentes como a Toyota Hilux e a Ford Ranger. Enquanto isso, a Hilux emplacou 4.576 unidades, impulsionando sua posição de liderança.

Itens de série da Fiat Titano Endurance 2026

A Fiat Titano Endurance 2026 já vem bem equipada de fábrica. Entre os itens de série, você encontrará chave canivete com controle remoto, dois pontos de fixação ISOFIX com Top Tether, além de seis airbags — dois frontais, dois laterais e dois de cortina. A segurança é sempre uma prioridade, e esse modelo não deixa a desejar.

Além disso, temos:

Apoios de braço dianteiro e traseiro

Ar-condicionado

Bancos de tecido com ajuste manual

com ajuste manual Direção elétrica e controle eletrônico de estabilidade

Para quem costuma carregar carga, a picape conta com ganchos de amarração na caçamba e até ganchos retráteis no encosto dos bancos dianteiros, suportando até 4 kg. Esses pequenos detalhes fazem a diferença na hora de organizar o que você precisa levar.

E, claro, itens como iluminação no porta-luvas, piloto automático com limitador de velocidade, e retrovisores externos elétricos também estão na lista. Ela vem com rodas de aço aro 17 e pneus 265/65 R17, preparados para encarar diversas condições de estrada. A tração é 4×4, com três modos de operação (2H, 4H e 4L), perfeita para quem gosta de aventuras fora do asfalto.

Ficha técnica da Fiat Titano Endurance 2026

Agora, vamos dar uma olhada nas especificações técnicas que fazem essa picape funcionar:

Motor 2.2 Multijet Câmbio Automática, 8 marchas Tração Integral parcial Potência 200 cv a 3.750 rpm Torque 45,8 kgfm a 2.000 rpm (diesel) Velocidade Máxima 175 km/h Aceleração (0-100 km/h) 12,4 segundos Consumo na Cidade 9,9 km/l (diesel) Consumo na Estrada 10,8 km/l (diesel) Comprimento 5.330 mm Largura 2.221 mm Altura 1.858 mm Entre-eixos 3.180 mm Altura do Solo 235 mm Tanque de Combustível 80 litros Capacidade de Bagagem/Carga 1.220 litros Peso Líquido 2.150 kg Carga Útil 1.020 kg Rodas e Pneus Liga leve, 265/60 R18 Garantia Total 36 meses Garantia de Motor e Câmbio 36 meses

Esses números mostram que a Fiat Titano Endurance 2026 é um modelo que oferece bastante espaço e potência, além de recursos que facilitam a vida dos motoristas, seja no dia a dia ou em uma viagem mais longa.