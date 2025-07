Homem é preso no Centro de PG com 50 pedras de crack escondidas em carteira de cigarro

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso na tarde da última segunda-feira (28) no Centro de Ponta Grossa, suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou com ele pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

A prisão ocorreu por volta das 15h, quando uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento na rua Coronel Theodoro Rosas. Ao avistar o homem, ele jogou um objeto no chão, o que chamou a atenção dos guardas.

Durante a abordagem, foram encontrados 4,4 gramas de crack com ele. Em seguida, os guardas localizaram uma carteira de cigarro embaixo de um carro nas proximidades. Essa carteira continha mais de 50 pedras de crack, que estavam fracionadas em papel alumínio. Além disso, a equipe também encontrou R$ 52,90 em dinheiro.

Após a coleta das evidências, os agentes deram voz de prisão ao homem, que foi levado, junto com as drogas, para a 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. O suspeito permanece à disposição das autoridades para as providências legais necessárias.