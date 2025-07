BYD Song Pro 2026 chega com mais recursos e preço reduzido

A linha 2026 do BYD Song Pro chega ao mercado com detalhes que prometem agradar quem é apaixonado por SUVs. A novidade mais bacana é a inclusão do pacote de assistentes de condução ADAS de nível 2 na versão top de linha, a GS. Com isso, você ganha recursos como o piloto automático adaptativo, que ajuda a manter a distância do carro da frente. Sem contar a frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa e alertas de ponto cego. Para completar, uma nova cor preta foi adicionada à paleta.

Agora, se você está curioso sobre o que rola sob o capô, as coisas continuam como estavam. O Song Pro mantém seu motor híbrido plug-in DM-i, juntando um motor a gasolina de 1.5 com 98 cv e um motor elétrico de 197 cv. No fim das contas, isso entrega uma potência total de até 235 cv e impressionantes 43 kgfm na versão GS. Isso significa que é possível sair do 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos. Imagina só a sensação de acelerar essa máquina!

As baterias seguem nas mesmas especificações, com 12,9 kWh para a versão GL e 18,3 kWh para a GS. Você pode rodar até 62 km só no modo elétrico, segundo o Inmetro. E se você costuma viajar, vai gostar de saber que elas suportam carregamento em até 6,6 kW.

Falando dos preços, a linha 2026 mantém as versões já conhecidas, GL e GS. O modelo de entrada começa a partir de R$ 189.990, enquanto a GS, que é mais completa, teve o preço reduzido para R$ 199.990, uma economia em relação aos R$ 204.800 anteriores.

Na lista de itens de série, você encontra seis airbags, rodas aro 18, ar-condicionado digital de duas zonas, uma tela de 12,8” para o sistema de som, câmera 360°, porta-malas elétrico, V2L e até chave por NFC. A versão GS ainda adiciona os assistentes de condução e ajustes elétricos para o banco do motorista. Superprático, não é?

Por fora, o SUV não muda de tamanho: ele tem 4,73 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,71 m de altura e um entre-eixos de 2,71 m. Além disso, o porta-malas generoso comporta até 520 litros. Olhando para a concorrência, ele se posiciona entre o sedã King e o Song Plus, enfrentando rivais como Jeep Compass, Corolla Cross e VW Taos.

O lançamento da linha 2026 coincide com o início das operações da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Por enquanto, a produção está em fase de testes com kits montados parcialmente, mas a intenção da empresa é avançar para uma produção completa em breve.

Esse complexo industrial contou com um investimento de R$ 5,5 bilhões e tem o potencial de produzir até 150 mil carros por ano, podendo dobrar essa capacidade em uma segunda fase. Ah, e não podemos esquecer que a BYD já está desenvolvendo um motor híbrido flex 1.5, que deve equipar o Song Pro nacional e o sedã King no futuro. É um futuro promissor para os amantes de carros!