Nio testa nova geração do ES8, seu modelo flagship

O novo Nio ES8 de terceira geração está quase pronto para dar as caras e já está em fase de testes na China. Recentemente, o modelo foi flagrado nas ruas, e as imagens que surgiram na rede social Weibo mostram que ele realmente impressiona mais ao vivo do que nas fotos oficiais. Se você é fã de SUVs, vai querer ficar por dentro!

Dimensões e Conforto

Esse novo Nio não é qualquer SUV. Ele cresceu e agora mede 5,28 metros de comprimento, 2,01 metros de largura e 1,80 metros de altura, com um entre-eixos de 3,25 metros. Isso significa mais espaço para a família e para as bagagens. Ele pode ser configurado em versões de seis ou sete lugares, reforçando sua proposta de ser um carro de luxo voltado para o conforto de todos os passageiros.

Vendas em Queda

Curiosamente, esse lançamento acontece em um momento desafiador, com as vendas do ES8 caindo. No primeiro semestre de 2025, apenas 3.109 unidades foram entregues, uma queda de quase 30% em relação ao ano passado, de acordo com a CnEVPost. Isso mostra que a Nio precisa reinventar a roda para atrair o público novamente.

História Marcante

O ES8 tem um lugar especial na história da Nio. Ele foi o primeiro carro da marca a ser produzido em série, lançado lá em dezembro de 2017. Em dezembro de 2022, veio a segunda geração, agora na plataforma NT 2.0. Essa transformação é essencial para se manter relevante, como qualquer amante de carros sabe.

Preços e Futuras Possibilidades

Atualmente, o preço do ES8 começa em 498 mil yuans, o que dá em torno de 69,4 mil dólares, já incluindo as baterias. Mas a expectativa é que, em breve, ele perca essa condição de líder da linha para o futuro ES9, que promete ser ainda mais sofisticado e chegar ao mercado no primeiro semestre de 2026.

A estratégia da Nio também prevê um evento anual, o Nio Day, que foi antecipado para o outono. Esse evento é a chance perfeita para revelar oficialmente o novo ES8 e, quem sabe, dar um gás nas vendas. O que se espera é que a apresentação traga um visual renovado que, sinceramente, todo mundo está curioso para ver.

Expectativas para o Novo ES8

Há rumores de que a Nio pode optar por um posicionamento mais acessível para o novo ES8, talvez abrindo mão de algumas tecnologias mais avançadas. Essa decisão poderia atrair um público mais amplo enquanto a linha 9 da marca concentra a tecnologia de ponta.

Com o carro já rodando pelas ruas e o evento prestes a acontecer, tudo indica que a espera está chegando ao fim. O novo ES8 deve trazer uma renovação no estilo e mais espaço, buscando recuperar as vendas e manter a relevância até o surgimento do ES9. Se você se interessa por inovação e carros elétricos, fique ligado, porque a Nio está na mira!