Renault Kardian 2026 terá fim da versão topo de linha; saiba mais

Recentemente, a Renault decidiu dar um upgrade no seu SUV Kardian para a linha 2026. Este movimento vem em resposta à nova versão do Fiat Pulse e à chegada do VW Tera. O objetivo é deixar o Kardian mais alinhado com o que o mercado está pedindo, especialmente em termos de estilo e tecnologia.

Antes de mais nada, a Renault confirmou que a versão de topo, chamada Première Edition, não estará mais disponível. Essa mudança foi divulgada em um comunicado oficial que circulou nos jornais da Argentina. É uma decisão estratégica que faz sentido, considerando que a Premiere Edition era um modelo focado no lançamento e, ao longo do tempo, é natural que a marca busque evoluir o SUV.

Ao invés da Première Edition, a Renault vai lançar a nova versão Iconic 200 EDC. Essa versão mantém a essência do modelo anterior, mas traz algumas novidades no design. O para-choque dianteiro será modificado para se assemelhar ao das versões que não têm radar, e o sensor será movido para o para-brisa. Essa mudança, por mais simples que pareça, pode impactar bastante na estética e funcionalidade do carro, especialmente para quem costuma pilotar em estradas mais movimentadas.

Agora, falando da parte interna, a versão Iconic vai chegar com bancos de couro em tom marrom, substituindo os modelos em tecido laranja que estavam presentes antes. Essa opção é bem mais elegante e confortável, concorda? O painel de instrumentos, que é um ponto crítico para muitos motoristas, também será renovado. As atualizações prometem trazer uma visualização mais moderna e fácil de usar.

E não para por aí! O exterior do Kardian vai ganhar uma nova cor azul, parecida com a do Kwid Intense. Essa tonalidade, chamada Azul Iron, é uma adição interessante que promete deixar o SUV ainda mais atraente. Por falar em estilo, as rodas também receberam uma atenção especial, com um acabamento diamantado que faz uma diferença visual grande, especialmente para quem gosta de um carro que chama a atenção na estrada.

Atualmente, o Kardian 2025 está disponível em cinco versões, com preços que começam em R$ 112.690. Uma nova opção voltada para deficientes, com câmbio automatizado de dupla embreagem, foi introduzida e está custando R$ 119.990. Essa versão é uma ótima alternativa para quem busca conforto e acessibilidade, tanto na cidade quanto em deslocamentos mais longos.

Com essas mudanças, o Renault Kardian se apresenta como uma opção bem atraente para quem está de olho em um SUV prático e estiloso! E, com as melhorias previstas, ele promete disputar de igual para igual com seus concorrentes.