Ford investe mais na Argentina e planeja Ranger híbrida

A Ford está apostando forte na sua fábrica na Argentina, ampliando os investimentos em nada menos que US$ 40 milhões (cerca de R$ 223,4 milhões). Esse reforço é bem-vindo, especialmente para a galera do Brasil, já que a planta de Pacheco é a responsável pela produção da nossa amada Ranger.

Com essa grana, a ideia é aumentar a capacidade produtiva da fábrica e ainda iniciar a produção da nova Ranger Cabine Simples, que foi apresentada como conceito no ano passado. Esse investimento faz parte de um total que já chega a US$ 700 milhões (mais de R$ 3,9 bilhões) desde 2021, quando começaram a fabricar a geração atual da picape. O que falta agora é a Ford do Brasil anunciar a data da estreia dessa novidade por aqui.

Além de tudo isso, a Ford espera aumentar a produção para mais de 80.000 unidades anualmente. Isso representa um crescimento de 30% em relação a 2024! E cerca de metade desse total vai direto para o Brasil, que é o maior mercado da Ranger, seguido de países como Argentina e Chile.

A Nova Ranger Cabine Simples

Essa versão Cabine Simples da Ranger vai ter um foco mais voltado para o trabalho. Será baseada na versão XL e equipada com um motor 2.0 turbodiesel que entrega 170 cv e 41,2 kgfm de torque, combinada com um câmbio manual de 6 marchas. Para quem pega estrada com frequência, isso pode ser uma mão na roda!

Visualmente, essa configuração apresenta algumas diferenças, como os retrovisores e maçanetas sem pintura, e um design mais simples nas lanternas. A caçamba vem com capacidade para 1.250 kg, que é um aumento de 179 kg em relação à versão de cabine dupla. Ela vai ser ideal para quem precisa de um carro robusto para trabalho, mas que ainda tenha boas funcionalidades.

Por dentro, mesmo sendo uma versão mais básica, a Ranger mantém alguns recursos bem legais, como um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia vertical de 10 polegadas que funciona com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É aquele conforto que a gente gosta!

Planos para uma Ranger Híbrida

Quando se fala em novidades, a Ford também está de olho no futuro. A possibilidade de uma Ranger híbrida está em pauta, embora ainda sem confirmações. O presidente da Ford na Argentina, Martín Galdeano, comentou que o projeto ainda está em fase de estudos, e que o foco agora é abastecer a demanda por todas as versões da picape, incluindo a nova Cabine Simples.

Na Europa, a Ranger híbrida PHEV já foi lançada e combina um motor a gasolina turbo de 2,3 litros com um motor elétrico. Essa configuração entrega uma potência de 279 cv, com autonomia elétrica de até 50 km. Imagine poder usar energia elétrica para suas ferramentas de trabalho ou até para um acampamento. É tecnologia que faz a diferença no dia a dia!

Essas novidades da Ranger vão certamente agitar o mercado automotivo, principalmente entre quem aprecia picapes. A expectativa é grande e os amantes de carros com certeza vão ficar de olho nas próximas atualizações.