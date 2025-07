BYD King 2026 chega com mais itens e queda de potência

O BYD King 2026 chegou às concessionárias e tem algumas novidades quentes! O sedã híbrido plug-in agora vem com mais equipamentos, rodas novas, um acabamento interno mais escuro e, para a alegria dos apaixonados por cor, uma opção na elegante tonalidade azul Inkstone Blue. Mas nem tudo é perfeito: a potência do motor a combustão caiu um pouco devido às novas regras de emissões.

Falando no motor, o novo conjunto mecânico agora conta com um 1.5 aspirado, que entrega 98 cv em vez dos antigos 110 cv, além de 12,5 kgfm de torque. Mesmo com essa diminuição, o combo com o motor elétrico ainda entrega um bom desempenho. A versão GS é a estrela, com uma bateria maior e motor elétrico mais potente, permitindo até 80 km de autonomia apenas com a energia elétrica! Já a versão GL segura um alcance de 32 km nesse modo. Em um dia de cidade, quem já passou pelo trânsito pesado sabe a importância de ter essa opção elétrica.

Novidades a Bordo

Entre os equipamentos, o que realmente fez a diferença foi a chegada do pacote de assistências à condução (ADAS) na versão GS. Isso inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, monitor de ponto cego e assistente de permanência em faixa. O volante também ganhou novos comandos para facilitar a utilização desses recursos. Com isso, dirigir fica muito mais tranquilo e seguro, não acha?

As dimensões do BYD King continuam as mesmas: são 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura, com uma vasta capacidade de porta-malas de 450 litros. O painel mantém uma tela de 8,8” e a central multimídia, que é bem intuitiva, tem 12,8”.

Preços e Autonomia

Os preços ainda não foram oficialmente divulgados, mas esperemos que fiquem na faixa de R$ 170 mil a R$ 190 mil. No mercado, já dá para ver a versão GS com um preço anunciado de R$ 191,9 mil, mas, com algumas negociações, pode sair por cerca de R$ 175 mil.

O King também traz duas opções de bateria: uma de 8,3 kWh para a versão GL e uma de 18,3 kWh para a GS. A recarga, que pode ser feita em corrente alternada (AC), chega a até 6,6 kW de potência. E olha que a autonomia no modo elétrico da versão GS subiu de 62 km para 80 km. Já a versão GL permanece com os 32 km de alcance. Um detalhe prático é que, antes de viajar, sempre vale a pena conferir se as baterias estão carregadas — isso pode evitar surpresas no caminho!

Concorrência no Segmento

Com essas mudanças, o BYD King agora dá um calo no pé do Toyota Corolla híbrido, que até então tinha a vantagem nas assistências à condução. Agora, o sedã da BYD está equipado para oferecer tecnologias similares, especialmente na configuração mais cara.

Dados da Fenabrave indicam que o BYD King vendeu 6.257 unidades no primeiro semestre de 2025, enquanto o Toyota Corolla segue na liderança com 18.399 emplacamentos. O Nissan Sentra aparece em terceiro, fechando o semestre com 2.515 unidades.

Essas novas adições deixam o King em uma posição interessante no mercado. Para quem é apaixonado por tecnologia e performance, esse sedã promete muito.