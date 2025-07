Fiat oferece desconto de R$ 12.081 no Pulse Abarth para PcD

O Fiat Pulse Abarth é a versão mais esportiva do SUV compacto da marca e, para a linha 2026, traz algumas novidades no visual. Uma das virtudes desse hatch é que agora ele vem de série com teto solar panorâmico. Imagina dirigir em um dia ensolarado com essa abertura ao céu? É uma experiência na estrada que combina adrenalina e conforto.

Durante a campanha nacional de vendas diretas em julho, a boa notícia é que o Pulse Abarth está disponível para pessoas com deficiência que atendem às regras de elegibilidade. Isso significa que o modelo pode ser adquirido com isenção total de IPI e ainda conta com um bônus de fábrica.

Oportunidade para PcD

Normalmente, o modelo Abarth Turbo 270 sai por R$ 157.990. Mas se você é do público PcD, o preço cai para R$ 145.909, resultando em um desconto de R$ 12.081. Esses dados são confirmados pelo site da Fiat, o que faz com que essa oferta seja ainda mais atraente.

Para dar entrada no pedido, é preciso apresentar alguns exames que comprovem a condição de saúde, além de um relatório assinado por um médico que esteja credenciado pelo Detran. Depois, é necessário agendar uma avaliação na clínica do Detran para emitir o Laudo Médico, que é um papel fundamental para solicitar o benefício.

Documentos Necessários

Se você está pensando em solicitar a isenção de IPI, tenha em mente que algumas documentações são necessárias:

Curatela (se o carro for em nome de maiores de 18 anos que não possuem capacidade jurídica).

Formulário de isenção de IPI, disponível na Receita Federal.

Laudo médico e CNH especial, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran.

Cópias autenticadas em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço.

Cópia simples das duas últimas declarações de Imposto de Renda. Se não declarar, apresente o comprovante de isenção ou, se for dependente, a declaração do responsável.

Comprovante de regularidade de contribuição ao INSS.

O Motor e a Performance

Ao abrir o capô, você encontra o motor T270, que entrega até 185 cv e impressionantes 27,5 kgfm de torque. Ele é sempre acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem gosta de velocidade, esse conjunto permite que o Pulse Abarth acelere de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos e alcance uma velocidade máxima de 215 km/h. Para quem passa longas horas no trânsito, um motor esperto faz toda a diferença, não é mesmo?

Vendas e Concorrência

Nos dados mais recentes da Fenabrave, o Fiat Pulse vendeu 20.268 unidades no primeiro semestre de 2025. Para você que gosta de comparar, o Volkswagen Tera, recém-chegado ao mercado, emplacou 2.750 unidades, enquanto o Renault Kardian registrou 10.284 vendas. O Pulse tem mostrado que merece seu espaço no coração dos motoristas brasileiros.

Conforto e Tecnologia

O Pulse Abarth não decepciona em termos de conforto e tecnologia. Ele vem equipado com um teto solar panorâmico, uma central multimídia de 10,1”, câmera de ré e é claro, os serviços conectados Fiat Connect////Me. As rodas de 18”, o freio de estacionamento eletrônico com Autohold e os sensores de chuva são detalhes que fazem a experiência ao volante ainda mais agradável.

Além disso, os bancos esportivos em couro com ajuste elétrico para o motorista garantem conforto para longas jornadas. E aquele alerta de saída de faixa? Uma mão na roda nos dias mais corridos. Com todos esses detalhes, fica fácil entender porque o Pulse Abarth está conquistando a preferência dos apaixonados por carros.