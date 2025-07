Fiat lança Fastback Impetus com desconto de R$ 16.880 para PcD

O Fiat Fastback Impetus está em uma ação bem legal durante julho: uma campanha nacional focada em vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD). Se você se encaixa nas condições, está na hora de aproveitar essa chance única. Além da isenção total do IPI, que já é uma mão na roda, ainda tem um bônus de fábrica batendo à sua porta. Mas atenção: depois da compra, o SUV com porta-malas de 516 litros não pode ser vendido novamente antes de completar 24 meses.

As concessionárias Fiat estão prontinhas para ajudar. Eles vão explicar tudo sobre os documentos necessários, como funciona a isenção, prazos de análise e até opções de financiamento específicas. Não é muito mais fácil quando temos suporte, certo?

Para começar o processo, você vai precisar de alguns exames que comprovem sua condição de saúde, além de um relatório assinado por um médico credenciado do Detran. O próximo passo é agendar uma avaliação nas clínicas do Detran, para obter o Laudo Médico, que é essencial para solicitar a isenção.

Dentre os documentos que você vai precisar para a isenção de IPI, estão:

Formulário de requerimento de isenção (dado pela Receita Federal);

Laudo Médico e CNH especial, com duas cópias autenticadas;

Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço;

Cópia simples das duas últimas declarações de Imposto de Renda (ou, se não declarar, um comprovante de isenção);

Comprovante de regularidade de contribuição ao INSS.

Agora, se você está curioso sobre os preços, a versão Impetus T200 Hybrid CVT do Fiat Fastback sai por R$ 165.990 para o público em geral. Mas para o pessoal PcD, o valor dá uma bela reduzida para R$ 149.110, com um desconto incrível de R$ 16.880. Essa informação foi confirmada pelo portal Fipe Carros, que sempre traz dados quentinhos, mas atenção: os preços podem variar um pouquinho dependendo da sua região.

Se você estava de olho na concorrência, no primeiro semestre de 2025 o Fiat Fastback emplacou 25.161 unidades, superando o Volkswagen Nivus, que vendeu 22.662 carros. O Citroën Basalt, novato no pedaço, chegou a 10.017 unidades. Entre todos os SUVs, quem liderou foi o Volkswagen T-Cross, com impressionantes 44.532 vendas.

O Impetus vem recheado de tecnologia, como o ADAS, que inclui frenagem autônoma de emergência (AEB), alerta de mudança involuntária de faixa (LDW) e comutação automática do farol alto (AHB). São quatro airbags que garantem segurança extra — dois frontais e dois laterais. O ar-condicionado automático digital, os bancos de couro e a central multimídia com tela de 10,1″ tornam cada trajeto mais confortável e prazeroso. E quem não ama uma boa conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio?

E falando em conforto, a câmera de ré em alta definição e os faróis diurnos em LED (DRL) ajudam bastante, especialmente naquelas manobras em estacionamento que sempre dão um frio na barriga. O SUV ainda conta com direção elétrica, estepe temporário, freios ABS com EBD e um sistema de fixação ISOFIX para as cadeirinhas dos pequenos.

Ele também vem com retrovisor interno eletrocrômico, sensores de chuva e luz, rodas de liga leve, saídas de ar-condicionado para os bancos traseiros e até carregador de celular por indução. É para dar aquela sensação de estar sempre à frente na tecnologia, não acha?

Então, quem está pensando em adquirir um Fastback agora é a hora! As condições estão imperdíveis e você ainda garante conforto e segurança em suas viagens.