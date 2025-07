Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 27 de julho, a Honda CG 160 segue reafirmando seu título de campeã de vendas no Brasil, com impressionantes 38.179 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 13% em relação ao mês anterior, segundo a Fenabrave. E se você estiver se perguntando, já são 262.929 motos vendidas apenas em 2025! Não é à toa que essa clássica já é uma favorita entre os motociclistas.

Logo atrás, na segunda posição, temos a Honda Biz, que atingiu 19.907 unidades comercializadas. A Honda NXR 160 Bros chegou em terceiro lugar, com 16.916 motos, e ainda teve um aumento de 16% no mês. Assim, não dá pra negar que a Honda mantém uma presença marcante no mercado. Em quarto lugar, temos a Honda Pop 110i, que não ficou atrás, com 16.562 emplacamentos.

Outro que se destacou no mês foi a Sport 110i da empresa Mottu, que teve 7.842 unidades vendidas. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que teve um salto incrível de 33% em julho, com 6.597 emplacamentos. No total deste ano, já são 36.260 unidades.

A Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 5.011 unidades, representando um crescimento de 25% em relação a junho. A Honda PCX 160, sempre uma boa escolha para quem busca agilidade na cidade, ocupa a oitava posição, com 4.235 emplacamentos. Na nona posição, encontramos a Yamaha Fazer 250, com 3.613 unidades vendidas. E para fechar o top 10, temos a Shineray XY 125, com 3.378 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 38.179 2º Honda Biz 19.907 3º Honda NXR 160 Bros 16.916 4º Honda Pop 110i 16.562 5º Sport 110i 7.842 6º Yamaha YBR 150 6.597 7º Honda CB 300F 5.011 8º Honda PCX 160 4.235 9º Yamaha Fazer 250 3.613 10º Shineray XY 125 3.378

Esse ranking foi elaborado pelo Fipe Carros, utilizando dados da Fenabrave. Com tanta diversidade e opções no mercado, não é de se admirar que cada vez mais brasileiros se apaixonem pelas duas rodas!