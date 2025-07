Carros mais vendidos até 28 de julho de 2025, segundo Fipe

Até 28 de julho, a Fiat Strada continua firme na liderança dos carros mais vendidos do Brasil, com impressionantes 11.115 unidades registradas só neste mês — isso representa um aumento de 12% em comparação a junho. No total, a picape já contabiliza 73.812 emplacamentos em 2025. Agora, se você está pensando em comprar uma, os preços variados vão de R$ 111.900 a R$ 146.990.

Uma surpresa no ranking é o Volkswagen Polo, que subiu para a segunda posição com 10.894 unidades vendidas, batendo a marca de 920 veículos só no dia 25. E com o programa “Carro Sustentável” que isenta o IPI do modelo, ele agora parte de R$ 84.445 — uma ótima oportunidade para quem busca um hatch com estilo.

Agora, entre os SUVs, o destaque fica por conta do Volkswagen T-Cross. Ele vendeu 7.789 unidades em julho, superando o Hyundai Creta, que também se saiu bem com 6.418 emplacamentos. O T-Cross é oferecido em cinco versões no Brasil, com preços que variam de R$ 119.990 a R$ 188.990. Quem dirige muito em estrada sabe como um SUV como esse pode fazer diferença no conforto da viagem.

Na terceira posição do ranking geral, temos o Fiat Argo, que vendeu 8.081 unidades, com uma boa parte dessas vendas acontecendo apenas no dia 23. O Fiat Mobi também fez bonito: saltou da 19ª para a 5ª colocação, totalizando 6.461 unidades. Não podemos esquecer do Chevrolet Onix, que garantiu o sétimo lugar com 5.840 unidades vendidas.

Logo depois aparece o Toyota Corolla Cross, que lançou uma versão XR voltada para o público PcD, registrando 5.568 unidades. A Volkswagen Saveiro segue forte na categoria de picapes, vendendo 5.167 veículos até agora. No segmento das picapes médias, a Toyota Hilux continua no topo, com 4.604 unidades vendidas.

Entre os sedãs, o líder é o Volkswagen Virtus, com 3.094 unidades. O Toyota Corolla também está no jogo, somando 2.673 emplacamentos. O GWM Haval H6 começa a aparecer no ranking com 2.631 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 11.115 2 Volkswagen Polo 10.894 3 Fiat Argo 8.081 4 Volkswagen T-Cross 7.789 5 Fiat Mobi 6.461 6 Hyundai Creta 6.418 7 Chevrolet Onix 5.840 8 Toyota Corolla Cross 5.568 9 Nissan Kicks 5.348 10 Volkswagen Saveiro 5.167 11 Fiat Fastback 5.028 12 Volkswagen Nivus 4.745 13 Toyota Hilux 4.604 14 Chevrolet Tracker 4.455 15 Hyundai HB20 4.378 16 Fiat Pulse 4.032 17 Jeep Compass 3.888 18 Fiat Toro 3.461 19 Honda HR-V 3.270 20 Volkswagen Virtus 3.233 21 Caoa Chery Tiggo 7 3.092 22 Jeep Renegade 2.904 23 Toyota Corolla 2.673 24 GWM Haval H6 2.631 25 Ford Ranger 2.594 26 Chevrolet S10 2.144

Esses números são baseados em dados da Fenabrave e mostram o que está fazendo sucesso nas ruas e estradas do Brasil. Então, se você está pensando em trocar de carro, vale a pena ficar de olho nessas opções!