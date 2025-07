Li Auto chega a 3.000 supercarregadores na China

A Li Auto deu um passo e tanto esta semana, atingindo a marca de 3.000 estações próprias de supercarregamento na China. Esses pontos de recarga são fundamentais para quem tem um carro elétrico, não acha? E tudo isso coincide com a expectativa para o lançamento do Li i8, o primeiro SUV totalmente elétrico da marca, que promete muito para os entusiastas do mundo automotivo.

O grande evento acontece em Pequim nesta segunda-feira, às 19h no horário local. Durante a apresentação, vamos descobrir os preços do Li i8, que começam a ser entregues para os clientes no final de agosto. E se você está de olho em SUVs elétricos, vale lembrar que o Aito M8 da Huawei já está em pré-venda na China.

Falando do Li i8, ele é um SUV espaçoso, cabendo até seis pessoas. Literalmente um marco para a marca na categoria 100% elétrica. O i8 é o segundo veículo totalmente a bateria da Li Auto, ficando atrás do MPV Li Mega, e vem para competir em um mercado mais sofisticado.

Agora, o que impressiona mesmo é a bateria de 97,8 kWh que usa tecnologia 5C. Isso significa que, em apenas 10 minutos, você consegue carregar energia suficiente para rodar 500 km. Quem dirige em estrada sabe como ter uma autonomia maximizável é tudo, não é? O i8 pode chegar a 720 km fazendo uso do ciclo chinês CLTC. Para quem adora carros elétricos, isso é música para os ouvidos.

As pré-vendas começaram em 17 de julho, com preços variando entre 350 mil e 400 mil yuans, ou seja, algo entre US$ 49 mil a US$ 56 mil. Agora, a gente espera ansioso pelo preço final que será anunciado no evento de hoje. Ah, por falar em inovação no setor, a Xpeng também está de olho na produção local com o MPV X9 na Indonésia.

A atualmente robusta rede de carregadores da Li Auto conta com 16.523 unidades em 258 cidades e 31 províncias da China. A empresa reforça que ter essa infraestrutura é essencial para dar confiança aos donos de carros elétricos.

Antes mesmo do lançamento do i8, a montadora já tinha prometido 2.500 estações de alta potência, e com 3.000 prontas, ela superou essa meta. Definitivamente, é uma demonstração clara de que eles estão apostando pesado na eletrificação. Para quem é apaixonado por carros, essas inovações podem realmente transformar a forma como vemos a mobilidade hoje em dia.