Denza Z da BYD é avistado na China com versão conversível elétrica

O Denza Z, aquele esportivo elétrico bacana da BYD, surgiu como um conceito no Salão de Xangai de 2025. O designer Wolfgang Egger, que já passou pela Audi, colocou sua assinatura em linhas bem arrojadas. O visual? Atraente e agressivo, com para-lamas largos, uma frente impressionante cheia de entradas de ar e um teto escuro que dá um charme todo especial. Ah, e o spoiler traseiro não passa despercebido.

Nas semanas seguintes, a BYD começou a testar protótipos para a versão de produção. Em junho, já era possível ver modelos camuflados rodando pelas ruas da China. Equipados com rodas esportivas de vários raios, esses protótipos mantinham uma aparência bem próxima do conceito inicial. Para quem acompanha a marca, vale mencionar que a BYD se destacou também em testes de direção autônoma nesse período.

Agora a novidade é a versão conversível do Denza Z. Imagine só: um esportivo elétrico com uma capota de lona que promete chamar a atenção de ainda mais pessoas, entrando de vez na disputa com o MG Cyberster, outro elétrico que não fica atrás, bem estiloso e com espaço para quatro pessoas.

O design do conversível continua com aquele toque marcante do cupê. A dianteira é baixa, com faróis finos e uma entrada de ar imponente. As maçanetas embutidas e os retrovisores fixados nas portas também são uma graça, além do detalhe do carregador no para-lama traseiro. No conceito original, havia portas de carregamento em ambos os lados, algo bem prático que a BYD costuma oferecer, permitindo recargas duplas.

É verdade que a capota de lona pode comprometer um pouco a aerodinâmica e a rigidez do carro, mas isso só acrescenta um apelo todo especial para quem busca estilo e exclusividade. Quem curte esportivos vai amar essa novidade!

Embora a BYD ainda não tenha revelado os detalhes técnicos do Denza Z, já sabemos que ele vai contar com a suspensão eletrônica Disus-M. Essa belezura consegue ajustar os amortecedores em milissegundos, dependendo da condição da pista. E tem mais: o volante será retrátil, garantindo mais segurança ao dirigir.

Fala-se também que o Denza Z pode incorporar o mesmo motor elétrico de 580 kW (ou 778 cv) que encontramos nos modelos Han L e Tang L, mas isso ainda não foi confirmado. Para quem tem um pé na mobilidade elétrica, vale a pena ficar de olho também no novo SUV elétrico Atto 2 que a BYD lançou na Malásia.