Chevrolet oferece desconto de até R$ 23 mil em Onix antigo

O Chevrolet Onix, um carro querido por muitos brasileiros, está passando por uma reestilização que promete chamar a atenção. Apresentado em julho, o hatch e o sedã agora contam com uma nova frente que lembra bastante o último Cruze. Se você está em busca de um carro moderno, vai perceber que o painel digital nas versões mais equipadas é uma das principais novidades. Mas, a verdade é que não houve grandes mudanças na mecânica e no design, mantendo a essência que já conhecemos.

Agora, se você está pensando em um Onix novinho, tem uma boa oportunidade! A Chevrolet está promovendo a versão de entrada, conhecida como 1.0 MT, com um desconto considerável. Durante julho, essa versão pode ser encontrada a partir de R$ 79.990, uma diferença de R$ 23 mil em comparação ao modelo reestilizado, que custa R$ 102.990. Com essa oferta, até quem a prioriza um carro de menor custo poderá sair feliz da concessionária.

Você já pegou aquele trânsito insuportável nas grandes cidades, não é? Para quem pensa em financiar, a Chevrolet oferece algumas condições bem interessantes. A entrada pode ser de R$ 56.658, que corresponde a cerca de 70% do valor promocional. Depois disso, o saldo pode ser dividido em 12 parcelas de aproximadamente R$ 2.064,94. Com uma taxa de juros de 0% ao mês, no final das contas, o valor total chega a R$ 81.437,28. Mas lembre-se: tudo depende da análise de crédito.

Falando das características, a configuração vem de série com ar-condicionado manual, seis airbags para garantir a segurança, rodas de aço de 14 polegadas e direção elétrica. Quem valoriza conforto vai gostar do sistema de travas elétricas e do acionamento automático dos faróis, que é super útil durante a noite. O painel com computador de bordo em tela de 3,5 polegadas é prático, e os vidros elétricos nas quatro portas, com acionamento “um toque”, trazem um toque moderno aliado à segurança.

Esse Onix pode parecer simples à primeira vista, mas é um carro versátil e ideal para o dia a dia. Se você procura um companheiro confiável para te levar a qualquer lugar, é provável que esse modelo ainda te surpreenda, principalmente quando você sente o motor flex 1.0 trabalhando na cidade ou na estrada. É uma opção que combina custo-benefício e a garantia de um bom desempenho!