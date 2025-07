Márcia Goldschmidt volta à Band no Melhor da Tarde

Márcia Goldschmidt está de volta à Band como comentarista do programa renovado “Melhor da Tarde”. A notícia foi confirmada pela emissora após a ex-apresentadora participar do programa “No Alvo”, do SBT.

Morando em Portugal desde 2010, Márcia não terá um programa solo na Band. Ela fará suas contribuições de forma remota, com intervenções ao vivo onde comentará sobre assuntos do dia a dia, comportamento e celebridades.

A reformulação do “Melhor da Tarde” ocorre após a saída de Cátia Fonseca em junho. A nova fase do programa será apresentada pela jornalista Pâmela Lucciola, ao lado do recém-contratado Leo Dias, ex-SBT. Com um enfoque mais popular e dinâmico, o programa promete ser voltado para o entretenimento factual.

A nova versão do “Melhor da Tarde” estreia em 11 de agosto e contará com um cenário atualizado, além de maior interação com o público e nas redes sociais.

Em uma recente entrevista ao programa “Sensacional”, da RedeTV!, Márcia Goldschmidt compartilhou algumas dificuldades que enfrentou nos bastidores do SBT durante os anos 90. Ela relatou ter se sentido hostilizada por colegas, afirmando que sofreu pressões e teve um período complicado na emissora.

Apesar dos desafios, Márcia seguiu sua carreira, se tornando escritora e influenciadora digital. Ela ainda mantém uma base fiel de seguidores que acompanham sua trajetória desde os tempos do programa “Márcia”, onde discutia temas sobre família e comportamento.